Що має бути в багажнику вашого авто: 5 важливих речей

Деякі речі можуть стати незамінними в екстрених ситуаціях.
Далекі поїздки на авто можуть піднести безліч несподіванок, тому варто заздалегідь підготуватися до можливих труднощів.
Про це повідомило видання "SUV News".
Які речі мають бути в багажнику вашого авто:
- Запасне колесо та інструменти для заміни
Не всі сучасні автомобілі оснащені "запаскою", тому краще подбати про її наявність самостійно. Також не забудьте про домкрат і гайковий ключ, щоб у разі потреби швидко замінити колесо.
- Аптечка першої допомоги та вогнегасник
За правилами дорожнього руху, ці предмети є обов’язковими для всіх водіїв. Аптечка необхідна для надання першої допомоги, а вогнегасник допоможе швидко загасити загоряння в авто.
- Аварійний комплект на дорозі
Обов'язковий знак аварійної зупинки, світловідбивний жилет, буксирувальний трос і дроти для "прикурювання" акумулятора – ці предмети необхідні для вашої безпеки в разі надзвичайної ситуації.
- Ліхтарик
Кишеньковий ліхтарик може знадобитися в будь-який момент: для огляду салону, капота чи дна автомобіля в темряві.
Нагадаємо, в Україні водії можуть втратити права за відсутність одного предмета в авто.
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