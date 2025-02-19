Що має бути в багажнику вашого авто: 5 важливих речей

Деякі речі можуть стати незамінними в екстрених ситуаціях.

Далекі поїздки на авто можуть піднести безліч несподіванок, тому варто заздалегідь підготуватися до можливих труднощів.

Про це повідомило видання "SUV News".

Які речі мають бути в багажнику вашого авто:

Запасне колесо та інструменти для заміни

Не всі сучасні автомобілі оснащені "запаскою", тому краще подбати про її наявність самостійно. Також не забудьте про домкрат і гайковий ключ, щоб у разі потреби швидко замінити колесо.

Аптечка першої допомоги та вогнегасник

За правилами дорожнього руху, ці предмети є обов’язковими для всіх водіїв. Аптечка необхідна для надання першої допомоги, а вогнегасник допоможе швидко загасити загоряння в авто.

Аварійний комплект на дорозі

Обов'язковий знак аварійної зупинки, світловідбивний жилет, буксирувальний трос і дроти для "прикурювання" акумулятора – ці предмети необхідні для вашої безпеки в разі надзвичайної ситуації.

Ліхтарик

Кишеньковий ліхтарик може знадобитися в будь-який момент: для огляду салону, капота чи дна автомобіля в темряві.

Нагадаємо, в Україні водії можуть втратити права за відсутність одного предмета в авто.

Читайте також: