Що придбати замість вживаного Ford Focus зі США на українському ринку

Непоганих автомобілів у цьому ціновому діапазоні багато. Тому кожен зможе знайти для себе, щось цікаве.

Ford Focus – популярне авто на нашому ринку. Після того, як їх масово почали завозити зі США, наші покупці розбирають їх неначе гарячі пиріжки. Та це не дивно, адже за 10 000 доларів (приблизно 270 000 грн) ви отримуєте автомобіль з двигуном на 2 літри, який працює з автоматичною коробкою передач. Також такі машини непогано оснащені різними опціями.

Та якщо, з якихось причин Ford Focus вам не до душі, ТСН.Авто підібрав для вас найкращі автомобільні аналоги.

Розпочнемо зі справжнього бестселера – Skoda Octavia. За 8 100 доларів (приблизно 218 700 грн), ви можете отримати автомобіль 2010 року, з двигуном 1.6 дизель та АКПП. Таке авто дуже практичне, має непоганий дизайн та дуже великий салон з багажником, тож, для великої сім’ї – це ідеальний варіант. Хоч дизельний двигун доволі надійний, вам треба обов’язково перевірити стан турбіни та подивитись чи не жене масло з під прокладок.

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Наступним до нас завітав – Volkswagen Jetta. За автомобіль 2011 року вам доведеться заплатити 9 000 доларів (приблизно 243 000 грн). Тут ви вже знайдете двигун на 2.5 літра, з нормальною та надійною АКПП. Також, скоріш за все, на авто вже буде встановлено ГБО. Комплектації в таких машинах непогані, так що вам буде з чого обирати.

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Зараз за вікном розпочалася справжня зима і якщо ви хочете відчувати себе безпечно на дорозі, пропонуємо звернути увагу на Jeep Compass 2011 року. Таке авто коштує 9 200 доларів (приблизно 248 400 грн). Найголовніша перевага – це система повного привода. Щоб крутити 4 колеса та тягнути чималий кузов, інженери встановили двигун об’ємом 2.4 літра, якому допомагає звичайний варіатор. Обслуговування такої машини коштує не дорого, тому її можна купляти та не перейматися.

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Найбільший аналог і за габаритами і за технічною складовою – це Hyundai Elantra. Автомобіль 2014 року коштує 9 800 доларів (приблизно 264 600 грн). Двигун простий та надійний на 1.8 літра, який працює у парі з АКПП. За ці гроші ви отримаєте машину у повній комплектації. Також, цінник на обслуговування цього невеличкого “корейця” дуже демократичний, тому авто добре підходить для водіїв, які не хочуть витрачати зайві кошти на авто.

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Тепер ми підійшли до найсерйознішого автомобіля, який можна придбати за цей бюджет – Volkswagen Passat. Такий седан 2012 року обійдеться майбутньому власнику у 10 000 доларів (приблизно 270 000 грн). Двигун звичайний на 2.5 літра з надійною АКПП. Салон авто великий та якісний, в ньому ви будете відчувати себе неначе вдома у бабусі з дідусем – дуже затишно та м’яко. Ще одна перевага у тому, що на цей двигун також без усіляких проблем встановлюється ГБО, хоча ціни на блакитне паливо і кусаються, але поки ще можна з ним трохи економити.

uk.wikipedia

Як бачите, вибір доволі великий і можна без проблем придбати автомобіль, який вам ідеально підходить.

Нагадаємо, що обрати замість популярного Volkswagen Passat на ринку України.