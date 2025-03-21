Що робити, якщо поліція зупинила авто: важливі поради для водіїв

Якщо поліція зупинила водія на дорозі, він має право дізнатися причину. Відповідно до Закону України “Про Національну поліцію”, а саме статті 35, є 11 законних підстав для зупинки транспортного засобу. Якщо причина зупинки не входить до цього переліку, водій може оскаржити дії поліцейського.

Про це пише Comments.UA

Основні причини зупинки авто поліцією:

Порушення правил дорожнього руху. Якщо водій проїхав на червоне світло, перевищив швидкість, не пристебнувся або порушив інші ПДР.

Якщо водій проїхав на червоне світло, перевищив швидкість, не пристебнувся або порушив інші ПДР. Технічна несправність автомобіля. Пошкоджені фари, номерний знак чи інші проблеми можуть стати підставою для зупинки.

Пошкоджені фари, номерний знак чи інші проблеми можуть стати підставою для зупинки. Підозра у правопорушенні. Якщо водій або пасажири можуть бути причетні до злочину чи адміністративного правопорушення.

Якщо водій або пасажири можуть бути причетні до злочину чи адміністративного правопорушення. Розшук транспортного засобу. Якщо авто є в базі розшуку.

Якщо авто є в базі розшуку. Залучення водія до розслідування. Для отримання інформації про ДТП чи надзвичайну ситуацію.

Для отримання інформації про ДТП чи надзвичайну ситуацію. Надання допомоги. Якщо поліція потребує допомоги як свідка або для транспортування потерпілого.

Якщо поліція потребує допомоги як свідка або для транспортування потерпілого. Обмеження руху. У разі ДТП, масових заходів чи інших ситуацій.

У разі ДТП, масових заходів чи інших ситуацій. Небезпечне перевезення вантажу. Якщо вантаж створює загрозу для інших учасників руху.

Якщо вантаж створює загрозу для інших учасників руху. Використання спецсигналів. Перевірка неправомірного використання маячків чи сирен.

Перевірка неправомірного використання маячків чи сирен. Авто на іноземних номерах. Поліція може перевірити документи на його використання.

Поліція може перевірити документи на його використання. Втеча військовополоненого. Якщо є інформація, що в автомобілі може перебувати військовополонений.

Що має зробити поліцейський після зупинки

Поліцейський зобов’язаний повідомити причину зупинки. Якщо він не може пояснити або вказує незаконну підставу, водій має право оскаржити його дії. Також він може оскаржити штраф у суді, якщо його виписали без законних підстав.

Нагадаємо, українські водії винайшли спосіб обдурити камери автофіксації, щоб не сплачувати штрафи, знешкоджуючи системи контролю швидкості. Вони різко знижують швидкість перед камерами і знову перевищують її після проїзду. Але експерти МВС разом з народними депутатами розробили законопроєкт, який внесе зміни в контроль швидкісного режиму.

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