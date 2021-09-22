Що станеться, якщо на авто почати рух одразу після запуску двигуна: чому це не можна робити

Що станеться, якщо на авто почати рух одразу після запуску двигуна: чому це не можна робити

Прогрівати двигун потрібно не тільки зимою, а загалом протягом всього року.

Багато водіїв переконані, що гріти мотор у теплу погоду не обов'язково, тому можна тиснути на "газ" відразу після включення запалення.

Проте робити так – це серйозна помилка. Про це повідомляє сайт rg.ru.

Нагадаємо, що зимою під час морозу стінки циліндрів у непрацюючому двигуні стискаються і проміжки між поверхнями, що труться, скорочуються.

Загусле на морозі моторне масло після "холодного" запуску не встигає піднятися каналами з піддону картера, і якщо водій починає активно натискати на акселератор, двигун відчуває масляне голодування і через це прискорюється знос його тертьових елементів.

Навесні, влітку і на початку осені прогрівати агрегат також треба. Після тривалої стоянки, найчастіше нічної, масло стікає в картер. Щоб воно розійшлося по системі, необхідний час.

З плюсовою температурою це дві-три хвилини роботи на "холостих". Однак якщо не дати їх мотору, масло не встигне дістатися через канали до деталей, що труться.

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Крім того, якщо почати рух без прогріву, масло, не набравши потрібну температуру, буде гірше надходити в масляний фільтр і відповідно гірше очищатися.

Тому, не прогріваючи двигун в тому числі навесні, восени і влітку, провокується більш активне забруднення мастила.

Масляне голодування двигуна у разі відсутності його прогріву посилює каталітичний нейтралізатор. Щоб він вийшов на робочий діапазон температур, після пуску холодного мотора в нього фактично ллється паливо. У підсумку мастило зі стінок циліндрів змивається. Таким чином, якщо відразу почати рух, це буде провокувати задираки на стінках циліндрів.

Найбільше без прогріву страждають турбовані агргети. Після їхнього запуску гарячі вихлопні гази проходять через "равлика" турбіни та розігрівають її до 1 000 і більше градусів. За відсутністю або дефіциті масла механізм турбіни буде швидко і активно зношуватися.

Крім того, крім мотора від непрогріву страждає трансмісія, особливо гідромеханічні "автомати". Паливному насосу треба час, щоб прокачати мастило і підготувати механізми АКП до роботи. Хоча і з механічною коробкою буде зле від того, що її механізми почнуть рух у густому змащувальному матеріалі.

Зрозуміти, що двигун і трансмісія прогрілися, можна подивившись на обороти холостого ходу. Коли мастило починає заповнює всю систему, стрілка тахометра опускається приблизно до 900 об/хв. Про це також свідчить характерне ослаблення моторного шуму. Після цього можна акуратно рушати і рухатися перші 10 хвилин без сильного прискорення.

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