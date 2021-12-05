Що ви могли пропустити в автомобільному світі за останні сім днів

Що ви могли пропустити в автомобільному світі за останні сім днів

Компанія BMW цього тижня здивувала своїми новинами.

Зараз темп життя дуже швидкий, постійно людина отримує дуже багато інформації, тож не дивно, якщо ви могли щось пропустити.

Для того, щоб ви могли тримати “руку на пульсі” автомобільного життя, ТСН.Авто підготував для вас добірку топ новин тижня.

Chery Tiggo 2 Pro став доступним на українському ринку

Великий кліренс, гарний дизайн, сучасний салон та ще багато чого нового. Особливої уваги китайські інженери приділили силовим агрегатам. Двигун та коробку передач переробили але вони так і залишились надійними та економічними.

Названо марки авто, за якими частіше зустрічаються психопати

Британські дослідники провели тестування водіїв та зробили висновок, що саме за кермом автомобілів BMW найчастіше зустрічаються психи. Звісно це не відноситься до всіх власників баварської марки, але є сенс замислитись.

В компанія BMW розсекретили ”вбивцю” Mercedes EQS - BMW i7

Новий преміальний електрокар може проїхати на одному заряді 643 кілометри, що для такого класу авто дуже непоганий показник. Також німці вирішили зробити новинку в стриманому стилі, але залишили фірмові гігантські “ніздрі” на передній частині авто.

Німецька компанія Volkswagen ухвалила рішення відкликати 50 тисяч кросоверів Atlas та Atlas Cross Sport

Всі автомобілі повернуться на виробництво, для того, щоб вирішити проблему блоку управління подушками безпеки. В системі кондиціонування автомобілів є бракована трубка, з якої тече вода на блок AirBag, через що подушки можуть спрацювати будь-якої миті.

Компанія BMW презентувала свій найдорожчий позашляховик

Йдеться про Концепт-кар BMW XM, який в свою чергу стане базою для люксового BMW X8. Флагманський автомобіль матиме 750 кінських сил потужності та повинен з’явитися на світ вже у 2023 році.