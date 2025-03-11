Що заборонено розміщувати на лобовому склі авто

Українські водії часто прикрашають свої автомобілі різними аксесуарами, не замислюючись про можливі наслідки. Однак не всі елементи декору та гаджети дозволені правилами дорожнього руху (ПДР).

Розміщення сторонніх предметів на лобовому склі може призвести до штрафу в розмірі 510 гривень, передає SUV News.

Що говорить закон?

Згідно з ПДР України, зона роботи склоочисників на лобовому склі повинна залишатися вільною від сторонніх предметів. Це пов’язано із забезпеченням максимального огляду водія і запобіганням аварійним ситуаціям. У цю зону входить значна частина скла перед водієм, яку двірники очищають від опадів і забруднень.

У разі порушення водій може бути притягнутий до відповідальності за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейський має право винести попередження або накласти штраф у розмірі 510 гривень.

Які предмети під забороною?

До числа заборонених предметів, які не можна розміщувати в зоні склоочисників, належать:

наклейки (за винятком передбачених законом, наприклад, страховки або дозволів на паркування);

іграшки, сувеніри та підвіски;

тримачі для смартфонів і навігаторів;

відеореєстратори, встановлені на присосках;

інші предмети, що погіршують оглядовість.

Як уникнути штрафу?

Юристи та експерти рекомендують розміщувати аксесуари в таких місцях, де вони не перешкоджатимуть огляду:

у кутах лобового скла – наприклад, у районі передньої стійки автомобіля;

на приладовій панелі, але так, щоб предмет не відволікав і не закривав огляд;

на бічних стеклах, якщо це не порушує оглядовості бічних дзеркал.

Чому це важливо?

Обмеження на встановлення предметів на лобовому склі обумовлено вимогами безпеки. Будь-яка перешкода в зоні прямої видимості може заважати водієві адекватно реагувати на дорожню обстановку. Особливо це актуально в поганих погодних умовах – дощ, сніг або туман можуть значно погіршити видимість, а сторонні предмети на склі тільки погіршать ситуацію.

Пропонуємо вашій увазі тест з ПДР: чи дозволено повернути праворуч.

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