Щоб не обмерзало лобове скло: простий лайфгак від блогера

Цей метод дозволить забути про витрачання купи часу на очищення лобового скла від льоду.
Запобігти обмерзанню лобового скла авто допоможе простий, але дієвий спосіб від TikTok-блогера.
Відповідне відео поширив блогер joecunningham64.
Зима приносить чимало клопотів водіям, і обмерзання лобового скла – одна з найнеприємніших проблем. Щоранку автомобілісти змушені витрачати час на очищення скла від льоду, озброюючись скребками, щітками, спеціальними рідинами або навіть теплою водою. Проте TikTok-блогер показав ефективний спосіб, який дозволить забути про всі ці інструменти.
Хлопець поділився лайфгаком, який може суттєво полегшити життя автомобілістам у морозну погоду. Усе, що потрібно – звичайний рушник. За словами блогера, щоб уникнути обмерзання скла, достатньо ввечері накрити його рушником.
Наочний приклад блогера демонструє, як це працює: ввечері він покрив лобове скло рушником, а зранку просто зняв його – під тканиною не залишилося практично жодного сліду паморозі. Тепер можна одразу сідати за кермо й вирушати в дорогу.
До слова, раніше повідомлялося про те, як водіям зберегти щітки склоочисника взимку.
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