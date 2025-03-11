Секретна кнопка під педаллю газу: як вона допомагає водіям

Раніше такі кнопки встановлювали переважно в авто з механічною педаллю газу. Проте сьогодні електронні акселератори передають сигнал на бортовий комп’ютер, що дозволяє активувати граничну потужність без механічних механізмів.

Деякі автовиробники вбудовують у свої моделі авто малопомітний, але важливий елемент – приховану кнопку під педаллю акселератора. При повному натисканні вона активує режим Kickdown, який дозволяє мотору працювати на максимальних обертах для миттєвого прискорення.

Про це пише Motor Media Rivier.

Як пояснюють фахівці, у більшості сучасних авто система подачі палива налаштована на плавне збільшення потужності, що робить реакцію двигуна повільнішою. Це особливо помітно в автомобілях з атмосферними двигунами, де для ефективного розгону потрібно більше часу.

Однак при необхідності швидкого обгону або маневру водій може натиснути педаль газу до кінця, активувавши приховану кнопку. Це миттєво змушує двигун працювати на максимальній потужності, що дозволяє швидше набрати швидкість.

Варто пам’ятати, що використання Kickdown супроводжується збільшеним споживанням пального та додатковим навантаженням на силовий агрегат і трансмісію. Тому цей режим спрацьовує лише в критичних ситуаціях, коли необхідне екстрене прискорення.

Нагадаємо, українські водії часто прикрашають свої автомобілі різними аксесуарами, не замислюючись про можливі наслідки. Однак не всі елементи декору та гаджети дозволені правилами дорожнього руху (ПДР).

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