Секретний лайфгак: як охолодити авто за секунди без кондиціонера

Як швидко охолодити автомобіль / © Pexels

Реклама

У спекотні літні дні розпечений салон автомобіля може перетворити поїздку на справжнє випробування. Але існує маловідомий трюк, який дозволяє швидко охолодити авто без витрат палива.

Про це повідомило видання Express.

Замість того, щоб одразу вмикати кондиціонер (який збільшує витрату пального), потрібно:

Реклама

Відкрити пасажирське вікно повністю. Залишити водійське вікно закритим. Кілька разів відкрити-закрити двері водія, створюючи ефект «помпи».

Це виштовхне гаряче повітря назовні, замінивши його свіжим. Метод особливо корисний для тих, хто хоче економити паливо.

Цей лайфгак швидко набрав популярності в TikTok завдяки ролику @nathansbmwworkshop. Деякі користувачі були вражені, адже раніше вважали, що кондиціонер — єдиний варіант охолодження авто. Інші зізналися, що давно користуються цим методом.

Нагадаємо, в Україні водіїв штрафують через колеса на автомобілях.