Секрети правильного керування "механікою": п’ять помилок, які роблять майже всі і яких слід уникати

Автомобіль / © pixabay.com

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Механічна трансмісія залишається доволі поширеною в Україні, незважаючи на популярність «автоматів». Власники автомобілів з МКПП відзначають їхню надійність та економічність.

Водночас експерти пояснили, що більшість водіїв не вміють правильно поводитися зі своєю «механікою» і неусвідомлено скорочують термін служби своїх автомобілів. Водночас, як пише SUV News, виділяється п’ять типових помилок під час експлуатації трансмісії.

Найпоширенішою помилкою називається звичка тримати ногу на педалі зчеплення.

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«Цей рефлекс, сформований ще в автошколі, призводить до постійного навантаження на вижимний підшипник, що значно скорочує ресурс усього вузла», — пояснює автомеханік.

Ще одна шкідлива звичка, яка руйнує вашу трансмісію — утримання руки на важелі перемикання передач. Достатньо навіть малого навантаження, щоб значно підвищити знос деталей КПП.

Також експерти звертають увагу на такі поширені помилки як різке перемикання передач і «кидання» зчеплення.

«Така манера підходить хіба що для спортивних автомобілів, але ніяк не для звичайних машин у міських умовах експлуатації», — наголошує експерт.

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Він додав, що агресивна манера їзди призводить до некоректної роботи механізмів та їхнього прискореного зносу.

Також фахівці звертають увагу на таку помилку як неправильний вибір передачі. Багато водіїв намагаються рушати з другої передачі або вмикати третю на швидкості 20 км/год, що перевантажує і зношує як трансмісію, так і двигун. Механіки радять змінювати передачу при 3000-4000 обертах.

Остання помилка водіїв полягає в неправильному або відсутньому обслуговуванні КПП. Механічна трансмісія також потребує заміни мастила кожні 60 000 — 100 000 кілометрів.

Додатково експерти звертають увагу на неприпустимість залишення автомобіля на передачі під час стоянки.

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«Це створює додаткове навантаження на трансмісію і унеможливлює дистанційний запуск двигуна», — попереджають механіки.

Замість передачі фахівці радять використовувати стоянкове гальмо. Робити це варто навіть на рівних поверхнях.

Нагадаємо, в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень.