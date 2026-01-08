Секрети зимового водіння: що робити, аби уникнути заносу та не вилетіти в кювет

Втрата контролю над автомобілем у повороті — один із найнебезпечніших зимових сценаріїв / © tsn.ua

Взимку для втрати керування достатньо невдалої комбінації двох-трьох факторів: швидкості, низького зчеплення з дорогою та навіть незначної помилки водія. Значно легше запобігти заносу, ніж намагатися вирівняти авто, яке вже почало крутити.

Про це пише Auto Świat.

Чому машину заносить

Залежно від типу приводу та дій водія, втрата контролю виглядає по-різному:

Недостатня повертаність (снос): передні колеса втрачають зчеплення, і автомобіль замість повороту їде прямо або повертає значно слабше, ніж потрібно, вилітаючи на зовнішню частину дороги.

Надлишкова повертаність (занос): задні колеса втрачають зчеплення і «обганяють» передні, розвертаючи авто носом всередину повороту. Часто це закінчується ударом об відбійник або розворотом.

Експерти зазначають: більшість водіїв, яким вдалося вийти з незапланованого заносу на дорозі, завдячують цьому не своїй майстерності, а простому везінню. Електронні системи стабілізації (ESC) допомагають, але закони фізики обдурити неможливо.

Золоте правило: гальмуйте ДО повороту

Найголовніша порада — обирати безпечну швидкість ще на прямій ділянці.

«Пам’ятайте: гальмувати треба перед поворотом», — наголошують фахівці.

Входячи в дугу, ви вже повинні мати ту швидкість, з якою плануєте пройти весь поворот. Будь-які спроби різко загальмувати чи прискоритися на слизькій дузі можуть призвести до втрати зчеплення. Найкраща тактика — проходити поворот «на рівному газу» з постійною швидкістю.

Типова помилка: переляк і педаль газу

Одна з найпоширеніших помилок на сучасних авто з переднім приводом — це реакція на страх.

Водій входить у поворот, розуміє, що їде зашвидко, лякається і різко прибирає ногу з педалі газу.

Чому це небезпечно?

Різке скидання газу призводить до перерозподілу ваги автомобіля вперед. Передня вісь завантажується, а задня — розвантажується і миттєво втрачає зчеплення. Як наслідок — машину розвертає.

«Дуже часто водій, який в’їхав у поворот трохи зашвидко, виїхав би з нього безпечно, якби не злякався» — зауважують у Auto Świat.

Плавність — ключ до успіху

Зірвати колеса в ковзання можна не тільки гальмами, а й різким рухом керма. На слизькій дорозі всі маневри мають бути максимально плавними.

Пам’ятайте: колеса, які ковзають, не керують автомобілем. Якщо вам треба об’їхати перешкоду на льоду чи снігу, робіть це без різких ривків — тільки так протектор зможе «зачепитися» за покриття.

Чек-лист для безпечного повороту:

Скидайте швидкість перед поворотом. На дузі рухайтеся з постійною швидкістю. Не гальмуйте в самому повороті без крайньої потреби. Уникайте різких рухів кермом. Якщо відчули, що швидкість зависока — не кидайте різко педаль газу (на передньому приводі), а намагайтеся плавно скоригувати траєкторію.

Нагадаємо, як електромобілі поводяться на ожеледиці. Фахівці кажуть, що взимку електрокари демонструють стабільну поведінку на слизьких дорогах і дарують водієві впевненість навіть у мороз.