Секс в авто: яке покарання можуть отримати хтиві парочки

Секс у машині: який штраф / © Pixabay

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Романтичні стосунки, звичайно ж, справа особиста. Когось пристрасть може накрити в найнесподіваніших місцях. Наприклад, секс в автомобілі — досить інтригуюче заняття. Проте парочкам, яких застукали за сексом в автомобілі, варто пам’ятати, що спроба урізноманітнити своє сексуальне життя може закінчитись штрафом, а іноді й адмінарештом.

Про це пише видання «Твоя машина».

Секс у громадських місцях в Україні є адміністративним правопорушенням. Тому якщо ваші любощі відбувалися на очах у перехожих — вас можуть звинуватити у дрібному хуліганстві. Поліція керується статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення. У кращому разі — штраф від 51 до 117 гривень. У гіршому — громадські роботи, виправні роботи або арешт на 15 діб.

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За словами юристів, різниця в кваліфікації буде залежати від вашого наміру, умислу, обстановки і ситуації в цілому.

Якщо ви вирішили зайнятися сексом в авто посеред білого дня у багатолюдному місці — звісно, покарання буде суворішим.

Якщо ви піддалися пристрасті на узбіччі, десь в затишному містечку, але вас «застукав» поліцейський — можливо все обійдеться навіть усним попередженням, яке не тягне за собою жодних негативних для вас наслідків.

Якщо ж вас притягнули до кримінальної відповідальності, то крім судимості ви також можете отримати:

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штраф (від 8500 до 17000 гривень);

арешт (до 6 місяців);

обмеження свободи (до 5 років).

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