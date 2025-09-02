- Дата публікації
Які нові авто купували українці у серпні: найпопулярніші моделі
Перші позиції утримують такі марки авто: Toyota, BYD та Renault.
Ринок нових автомобілів у серпні зафіксував рекордний результат за останні 11 місяців. Так, українці придбали близько 6,8 тисячі одиниць.
Про це пише «УкрАвтопром».
Експерти констатували, що це на 16% менше, ніж у серпні 2024 року. Водночас вони нагадують, що торік на ринку панував шалений попит, викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку під час купівлі авто. У липні ж 2025 року попит на нові авто зріс на 5%.
Перелік топ-10 автівок у серпні:
Toyota — 999 од.;
BYD — 860 од.;
Renault — 529 од.;
Volkswagen — 527 од.;
Sgoda — 407 од.;
Hyndai — 393 од.;
BMW — 337 од.;
Honda — 328 од.;
Suzuki — 231 од.;
Audi — 225 од.;
«Бестселером місяця став компактний кросовер RENAULT Duster (486 од.)», — додають в «УкрАвтопром».
Всього від початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.
Раніше ми писали про те, що у липні українці найчастіше купували імпортовані вживані автомобілі віком до 5 років. Український автопарк поповнили понад 7,2 тисячі таких автівок, що майже третина від усіх легковиків з пробігом на ринку. Загальна кількість імпортованих авто у липні — 22,4 тис.
Першість утримують Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Nissan Rogue. Детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.