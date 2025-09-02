ТСН у соціальних мережах

279
1 хв

Які нові авто купували українці у серпні: найпопулярніші моделі

Перші позиції утримують такі марки авто: Toyota, BYD та Renault.

Катерина Сердюк
Авто

Авто / © Getty Images

Ринок нових автомобілів у серпні зафіксував рекордний результат за останні 11 місяців. Так, українці придбали близько 6,8 тисячі одиниць.

Про це пише «УкрАвтопром».

Експерти констатували, що це на 16% менше, ніж у серпні 2024 року. Водночас вони нагадують, що торік на ринку панував шалений попит, викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку під час купівлі авто. У липні ж 2025 року попит на нові авто зріс на 5%.

Перелік топ-10 автівок у серпні:

  • Toyota — 999 од.;

  • BYD — 860 од.;

  • Renault — 529 од.;

  • Volkswagen — 527 од.;

  • Sgoda — 407 од.;

  • Hyndai — 393 од.;

  • BMW — 337 од.;

  • Honda — 328 од.;

  • Suzuki — 231 од.;

  • Audi — 225 од.;

«Бестселером місяця став компактний кросовер RENAULT Duster (486 од.)», — додають в «УкрАвтопром».

Всього від початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.

Раніше ми писали про те, що у липні українці найчастіше купували імпортовані вживані автомобілі віком до 5 років. Український автопарк поповнили понад 7,2 тисячі таких автівок, що майже третина від усіх легковиків з пробігом на ринку. Загальна кількість імпортованих авто у липні — 22,4 тис.

Першість утримують Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Nissan Rogue. Детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.

