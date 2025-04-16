Сервісні центри МВС змінили правила: що може стати підставою для відмови в наданні послуг

Сервісні центри МВС запровадили нові правила запису громадян на отримання послуг

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В Україні нещодавно запровадили нову систему електронної черги на відвідування Сервісних центрів МВС. Це дозволило повністю автоматизувати процес і зробити його прозорим та зручним. Але разом із комфортними змінами тепер автовласників зобов’язали відповідальніше ставитися до замовлення послуг в сервісних центрах.

Про це повідомляє GSMinfo.

Разом з новою системою Е-запису з’явилися нові правила та обмеження для водіїв. Зокрема власникам транспортних засобів обмежили кількість візитів до сервісних центрів до чотирьох разів на місяць. Але це стосується лише фізичних осіб.

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Натомість юрособи можуть звертатися за отриманням послуг до 4 або навіть 6 разів на день. При цьому система самостійно відстежує кількість звернень та оновлює дані фізосіб щомісяця, а юридичних осіб — щодня.

Водночас запис на отримання певної послуги відтепер доступний за 21 день до дати візиту, але якщо протягом часу очікування плани водія зміняться, йому доведеться повідомити про це СЦ МВС та скасувати запис.

Якщо ж проігнорувати цю вимогу та просто не з’явитись у призначений час до сервісного центру без попередження чотири рази, система просто заблокує такого користувача, щоб він більше не міг заздалегідь записуватись в електронну чергу.

Заблокованим користувачам Е-черги доведеться записуватись на отримання послуги виключно через термінали, що розташовані безпосередньо в приміщенні СЦ. Це означає, що вони зможуть записатись лише в форматі"сьогодні на сьогодні».

Дата публікації 14:26, 25.03.25 Кількість переглядів 48 Талони в минулому: сервісні центри МВС перейшли на нову систему електронної черги

Нагадаємо, в Україні від 25 березня всі сервісні центри МВС почали працювати за новою системою керування чергою, яка повністю виключає ручне втручання і мінімізує корупційні ризики.