- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 2 хв
Шахраї вигадали новий трюк з пакетом: патрульний попередив водіїв
Поліцейські попереджають: не поспішайте виходити з авто, якщо помітили сторонній предмет на дзеркалі.
В Україні з’явилася нова схема шахрайства на дорогах, яка використовує звичайний пакет. Злочинці кріплять його на бічне дзеркало автомобіля, щоб відвернути увагу водія і викрасти речі з салону або навіть сам автомобіль.
Про це розповів патрульний з багаторічним досвідом розповів виданню «Твоя МАШИНА«.
За його словами, схема дуже проста, але ефективна. Водій, помітивши сміття на дзеркалі, зазвичай виходить з машини, щоб його зняти. Часто двигун залишається увімкненим, адже водій поспішає. У цей момент зловмисники, що працюють у парі, підкрадаються з іншого боку автомобіля. Поки один відволікає увагу, інший забирає цінні речі з салону. Якщо ключ залишений у замку запалювання, злодії можуть викрасти й сам автомобіль.
Ця схема вже була зафіксована в Києві. В одному з випадків власник позашляховика залишив сумку з документами та грошима на сидінні. Поки він знімав пакет з дзеркала, злочинці встигли витягнути сумку менш ніж за хвилину. Хоча такі випадки поки що не мають масового характеру, поліція радить водіям бути надзвичайно уважними.
Як не стати жертвою шахраїв
Поліцейські рекомендують у таких ситуаціях дотримуватися простих правил безпеки: Не поспішайте: Перш ніж вийти з авто, озирніться навколо, щоб переконатися у відсутності підозрілих осіб.
Зачиніть двері: Якщо вам потрібно зняти сторонній предмет, сядьте в машину, зачиніть двері, від’їдьте в людне місце, а вже потім усуньте перешкоду.
Зверніться до поліції: Якщо ви відчуваєте загрозу, краще одразу зателефонувати в поліцію.
Навіть така дрібниця, як пакет на дзеркалі, може бути знаком небезпеки. Будь-який сторонній предмет на вашому авто — це привід для пильності, оскільки злочинці постійно вигадують нові способи, щоб скористатися розгубленістю водіїв.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї, які раніше спеціально влаштовували фіктивні ДТП, тепер діють по-іншому: основними мішенями вони обирають українських військових.