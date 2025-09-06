Шахраї вигадали новий трюк з пакетом: патрульний попередив водіїв

Водій / © Unsplash

В Україні з’явилася нова схема шахрайства на дорогах, яка використовує звичайний пакет. Злочинці кріплять його на бічне дзеркало автомобіля, щоб відвернути увагу водія і викрасти речі з салону або навіть сам автомобіль.

Про це розповів патрульний з багаторічним досвідом розповів виданню «Твоя МАШИНА«.

За його словами, схема дуже проста, але ефективна. Водій, помітивши сміття на дзеркалі, зазвичай виходить з машини, щоб його зняти. Часто двигун залишається увімкненим, адже водій поспішає. У цей момент зловмисники, що працюють у парі, підкрадаються з іншого боку автомобіля. Поки один відволікає увагу, інший забирає цінні речі з салону. Якщо ключ залишений у замку запалювання, злодії можуть викрасти й сам автомобіль.

Ця схема вже була зафіксована в Києві. В одному з випадків власник позашляховика залишив сумку з документами та грошима на сидінні. Поки він знімав пакет з дзеркала, злочинці встигли витягнути сумку менш ніж за хвилину. Хоча такі випадки поки що не мають масового характеру, поліція радить водіям бути надзвичайно уважними.

Як не стати жертвою шахраїв

Поліцейські рекомендують у таких ситуаціях дотримуватися простих правил безпеки: Не поспішайте: Перш ніж вийти з авто, озирніться навколо, щоб переконатися у відсутності підозрілих осіб.

Зачиніть двері: Якщо вам потрібно зняти сторонній предмет, сядьте в машину, зачиніть двері, від’їдьте в людне місце, а вже потім усуньте перешкоду.

Зверніться до поліції: Якщо ви відчуваєте загрозу, краще одразу зателефонувати в поліцію.

Навіть така дрібниця, як пакет на дзеркалі, може бути знаком небезпеки. Будь-який сторонній предмет на вашому авто — це привід для пильності, оскільки злочинці постійно вигадують нові способи, щоб скористатися розгубленістю водіїв.

