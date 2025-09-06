ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Шахраї вигадали новий трюк з пакетом: патрульний попередив водіїв

Поліцейські попереджають: не поспішайте виходити з авто, якщо помітили сторонній предмет на дзеркалі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Водій

Водій / © Unsplash

В Україні з’явилася нова схема шахрайства на дорогах, яка використовує звичайний пакет. Злочинці кріплять його на бічне дзеркало автомобіля, щоб відвернути увагу водія і викрасти речі з салону або навіть сам автомобіль.

Про це розповів патрульний з багаторічним досвідом розповів виданню «Твоя МАШИНА«.

За його словами, схема дуже проста, але ефективна. Водій, помітивши сміття на дзеркалі, зазвичай виходить з машини, щоб його зняти. Часто двигун залишається увімкненим, адже водій поспішає. У цей момент зловмисники, що працюють у парі, підкрадаються з іншого боку автомобіля. Поки один відволікає увагу, інший забирає цінні речі з салону. Якщо ключ залишений у замку запалювання, злодії можуть викрасти й сам автомобіль.

Ця схема вже була зафіксована в Києві. В одному з випадків власник позашляховика залишив сумку з документами та грошима на сидінні. Поки він знімав пакет з дзеркала, злочинці встигли витягнути сумку менш ніж за хвилину. Хоча такі випадки поки що не мають масового характеру, поліція радить водіям бути надзвичайно уважними.

Як не стати жертвою шахраїв

Поліцейські рекомендують у таких ситуаціях дотримуватися простих правил безпеки: Не поспішайте: Перш ніж вийти з авто, озирніться навколо, щоб переконатися у відсутності підозрілих осіб.

Зачиніть двері: Якщо вам потрібно зняти сторонній предмет, сядьте в машину, зачиніть двері, від’їдьте в людне місце, а вже потім усуньте перешкоду.

Зверніться до поліції: Якщо ви відчуваєте загрозу, краще одразу зателефонувати в поліцію.

Навіть така дрібниця, як пакет на дзеркалі, може бути знаком небезпеки. Будь-який сторонній предмет на вашому авто — це привід для пильності, оскільки злочинці постійно вигадують нові способи, щоб скористатися розгубленістю водіїв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї, які раніше спеціально влаштовували фіктивні ДТП, тепер діють по-іншому: основними мішенями вони обирають українських військових.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie