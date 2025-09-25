Шалені штрафи за кожну шину: водіїв змусять дбати про захист природи

За шини, викинуті в недозволеному місці, водії платитимуть величезні штрафи

Реклама

У парламенті Литви ухвалили поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, які значно посилюють відповідальність за викидання автомобільних шин у навколишнє середовище. Відтепер особі, яка викинула шини у лісі чи на узбіччі, загрожуватиме штраф від 200 до 500 євро за кожну викинуту шину. Рішення, спрямоване на зменшення забруднення природи, набуде чинності від 1 січня 2026 року.

Про це пише видання LRT.

Стримати порушників грошима

Ініціатор поправок, голова Комітету з охорони навколишнього середовища парламенту Литви Лінас Йонаускас, сподівається, що такі суворі санкції допоможуть скоротити кількість цих відходів, що потрапляють у природу. Він пояснив, що раніше покарання було настільки несуттєвим, що фактично не виконувало своєї стримувальної функції.

Реклама

«Досі порушник за викинуту шину міг відбутися попередженням або невеликим штрафом, таким самим, як за кинутий недопалок. Це абсолютно не стримувало забруднювачів від повторного засмічення природи», — заявив Йонаускас.

Він навів промовистий приклад, щоб підкреслити суворість нових правил. За його словами, чотири викинуті на природу шини можуть коштувати забруднювачу «пару тисяч євро».

«Думаю, тепер багато хто справді задумається, чи може краще безкоштовно залишити шини в автосервісі, ніж ризикувати платити солідний штраф», — зазначив ініціатор поправок.

Тисячі тонн нелегального сміття

Ухвалені поправки спрямовані на боротьбу з великими обсягами нелегальних відходів. За даними Комітету, щороку у Литві збирається близько 24–30 тисяч тонн шин. Однак із цієї значної кількості 2–3 тисячі тонн викидаються нелегально і забруднюють лісосмуги, узбіччя та озера. При цьому існує безліч місць, де шини можна залишити легально і абсолютно безкоштовно, наприклад, у спеціалізованих автосервісах.

Реклама

Рішення про посилену відповідальність набуде чинності від 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, кожен водій повинен знати, що ігнорування інтервалу в «3 місяці» для заміни мастила може спричинити утворення шламу, знос деталей і навіть заклинення двигуна. Водночас експерти попереджають, що сучасна «синтетика» дещо ускладнює це правило.