Що буде, якщо поїхати з пістолетом у баку та скільки доведеться заплатити водію

Водії іноді рушають із колонки, забувши витягнути заправний пістолет із бака. Така ситуація виглядає небезпечною, але на сучасних автозаправних станціях вона зазвичай не призводить до серйозних наслідків. Стало відомо, скільки може коштувати така помилка для водія.

Про це повідомило видання Auto 24.

В АЗС UPG зазначили, що в шлангах паливних колонок встановлюють спеціальний елемент безпеки — розривну муфту. Якщо автомобіль починає рухатися з пістолетом у баку, шланг натягується, і муфта автоматично від’єднується, одночасно перекриваючи подачу пального. Завдяки цьому бензин або дизель не витікає, а ризик займання фактично зводиться до мінімуму.

У більшості випадків пошкоджується лише сам захисний механізм шланга. Його можна швидко замінити, тому подібні інциденти на АЗС зазвичай вирішуються без тривалих затримок.

Якщо водій випадково відірвав пістолет, на заправці радять передусім зупинитися та не залишати місце події, адже це можуть розцінити як втечу з місця інциденту. Далі потрібно увімкнути аварійну сигналізацію, повідомити персонал і дочекатися інструкцій адміністратора. Працівники АЗС перевіряють обладнання та оформлюють ситуацію.

Зазвичай водієві пропонують компенсувати вартість ремонту розривної муфти. Оплату оформлюють на касі, після чого клієнт отримує чек і може продовжити поїздку. За даними з обговорення під дописом АЗС UPG у соцмережах, сума компенсації зазвичай становить приблизно 4–5 тисяч гривень, залежно від конкретної станції.

На заправках радять уникати подібних ситуацій простим способом — перед початком руху перевіряти дзеркала і переконуватися, що пістолет витягнуто з бака, а лючок закритий. Така звичка займає кілька секунд, але допомагає уникнути зайвих витрат.

