Що буде, якщо змішати бензин 92 і 95: фахівці відповіли, чи може це нашкодити двигуну

Автовласники часто цікавляться, чи безпечно заливати в бак пальне з різним октановим числом — наприклад, А-92 і А-95. Думки серед водіїв різняться, тож експерти пояснили, що насправді відбувається з двигуном у такому разі та чи може це вплинути на роботу авто.

Про це повідомило видання УНІАН.

Октанове число пального визначає його стійкість до детонації. Чим воно вище, тим краще бензин підходить для потужних двигунів. Проте змішування палива з різним октановим числом — наприклад, 92 і 95 — не дає приросту потужності. За словами фахівців, при змішуванні ви отримаєте пальне із середнім показником — приблизно 93–94. Якщо ваш автомобіль розрахований на А-92, така суміш не зашкодить.

Натомість використання бензину з нижчим октановим числом, ніж передбачено виробником, може мати негативні наслідки. Таке пальне запалюється раніше, ніж потрібно, створюючи надмірне навантаження на поршні, клапани та інші деталі. У результаті двигун швидше зношується, а витрата палива зростає.

Деякі водії вважають, що змішування різних марок бензину може призвести до «розшарування» через різну густину. Проте експерти наголошують: якщо паливо відповідає стандартам, цього не станеться. Октанове число не пов’язане з густиною, тому суміш залишиться однорідною.

Ще одне поширене запитання — чи можна змішувати пальне різних виробників або з різних заправок. Сучасні АЗС додають до бензину пакети присадок — мийні, антикорозійні та інші. Їх поєднання не несе шкоди двигуну, але може трохи змінити запах вихлопу чи роботу свічок запалювання. Основна небезпека полягає не у змішуванні, а в ризику придбати неякісне або розбавлене паливо на недобросовісній заправці.

