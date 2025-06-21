Що буде, якщо змішати бензин А-95 і А-98: поради для водіїв

АЗС

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На більшості українських заправок водіям доступні два основні види бензину — А-95 та А-98. Їхня головна відмінність полягає в октановому числі: воно визначає стійкість пального до детонації під час згоряння у двигуні.

Про це пише mmr.

А-98 витримує більше стиснення, тому його рекомендують для потужних або турбованих двигунів. Водночас А-95 залишається стандартом для більшості легкових авто. Але на практиці водії часто змішують ці два види пального — випадково або свідомо.

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Фахівці запевняють: якщо до бака потрапила суміш А-95 і А-98, трагедії не станеться. Двигун працюватиме на усередненому октановому числі, а сучасна електроніка допоможе адаптувати роботу мотора. Однак систематичне змішування не рекомендоване, адже це може знижувати ефективність роботи двигуна у довгостроковій перспективі.

Чи варто платити більше за А-98? Якщо ваш автомобіль не потребує пального з високим октановим числом, перехід на А-98 не дасть жодної користі. Більше того, іноді це навіть може призвести до збільшення витрати пального.

Також поширений міф, що А-98 краще очищує двигун. Насправді якість очищення залежить не від октанового числа, а від якості присадок. Для прочищення паливної системи краще скористатися спеціальними добавками або заправлятися на перевірених АЗС преміальним паливом.

Що робити, якщо ви випадково змішали пальне? Нічого страшного — просто дозаправляйтеся пальним, яке відповідає вимогам вашого двигуна. Уся необхідна інформація міститься в інструкції до автомобіля або на кришці бензобака. Дотримання цих рекомендацій — запорука стабільної та довговічної роботи вашого авто.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція нагадала українським водіям про низку правил, яких слід дотримуватися на території автозаправних станцій. Їх порушення може не лише призвести до штрафів, а й, у деяких випадках, обернутися тимчасовим позбавленням водійських прав.