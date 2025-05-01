15 речей, які краще не возити у спеку в автомобілі

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Під час спеки і температури повітря +30, в салоні авто може бути ще більш спекотно — до +60. Тож звичні речі за таких умов перетворюються на небезпечні «бомби сповільненої дії». Фахівці склали список предметів, які категорично не можна перевозити в салоні авто в спеку.

Про це йдеться у матеріалі “Твоя МАШИНА”.

Каністра з бензином

Навесні і влітку під час спеки бензин може розширюватися й виділяти пари, що збільшує ризик займання. Особливо небезпечно зберігати пальне в салоні чи багажнику.

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Автокосметика та освіжучачі повітря

Аерозольні балончики у спекотні дні в салоні машини можуть вибухнути я разі перегрівання. На етикетках часто є попередження «Не нагрівати».

Хімічні речовини

Рідина і гелі на основі ацетону або спиртів небезпечні не тільки через легкозаймистість, а й через токсичні пари, які можуть просочитися в салон.

У разі перегріву перцевий балончик може вибухнути / © pepperscale.com

Перцевий балончик

У разі перегріву може вибухнути й вивільнити подразнюючий газ, що здатен спричинити ДТП.

Запальнички

Газ або бензин усередині приладу здатні загорітися, а корпус — вибухнути, розлітаючись уламками.

Відеореєстратори

Після тривалого перебування на сонці можуть зіпсуватися — особливо акумулятори, дисплеї чи материнські плати.

Сонце виводить із ладу навіть нові смартфони / © pixabay.com

Портатична електроніка і ґаджети

Сонце виводить із ладу навіть нову техніку. Такі пристрої можуть не увімкнутися або, у гіршому випадку, вибухнути.

Банківські картки

Пластик деформується під дією високих температур. Магнітна стрічка може зіпсуватись, і карта стане непридатною.

Медичні препарати

Ліки втрачають властивості у разі нагрівання, тож медикаменти краще зберігати не в салоні авто.

Їжа або вода у пластикових боксах чи пляшках

Такі ємності здатні фокусувати сонячне світло, як лінзи, і спалити чохли або сидіння. Також пластик при нагріванні виділяє шкідливі речовини.

Продукти харчування

Їжа швидко псується в авто. Це не лише шкода здоров’ю, а й ризик зіпсувати салон — від плям до неприємного запаху.

Солодощі зіпсуються / © Freepik

Солодощі

Розтануть, прилипнуть до поверхонь і залишать після себе плями, які важко вивести навіть хімчисткою.

Косметичні засоби та парфумерія

Креми, помади, парфуми тануть і псуються. Влітку зберігайте їх у сумці, а не в авто.

Сонцезахисні окуляри

Пряме сонце деформує пластик і покриття, через що окуляри втрачають захисні властивості.

Вологі речі або спортивний одяг

Залишений купальник чи футболка після тренування сприяють утворенню плісняви й появі стійкого запаху, який важко вивести.

Як зазначають експерти видання, під час літнього сезону важливо дотримуватися правил та піклуватися про технічний стано своєї автівки.

Раніше йшлося про те, що розмір податку у разі продажу авто залежить від кількості угод, укладених фізичною особою протягом календарного року.

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