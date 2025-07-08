Що має бути в кожному авто, аби не втратити права: подробиці

Поліція

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Міністерство внутрішніх справ України попереджає: за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки водії можуть отримати не лише штраф, а й втратити водійські права або навіть потрапити під адміністративний арешт. Поліція проводить рейди щодня.

Про це пише «SUV news».

МВС оголосило про посилення контролю за комплектацією автомобілів обов’язковими засобами безпеки. Згідно з оновленими вимогами, у багажнику кожного транспортного засобу мають бути:

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справна аптечка,

вогнегасник,

знак аварійної зупинки.

Ці елементи не є рекомендацією, а суворою вимогою, прописаною в українському законодавстві. Водії, які не дотримуються цих правил, ризикують отримати штраф або інші серйозні санкції.

За відсутність хоча б одного із перелічених засобів безпеки передбачені такі види покарання:

340 грн — для власників приватних авто;

680 грн — для водіїв таксі, маршруток, автобусів;

до 1700 грн, тимчасове вилучення прав на термін до 6 місяців або арешт до 10 діб — у разі повторного порушення.

Поліція має право перевіряти комплектацію автомобіля не лише після аварії, а й під час звичайної зупинки. Особливу увагу приділяють водіям комерційного транспорту, зокрема таксистам і перевізникам. За словами правоохоронців, рейдові перевірки на дорогах проводяться на постійній основі, і кожен порушник буде виявлений.

Як уникнути проблем — прості поради для водіїв: Перевірте комплектацію свого авто вже сьогодні. Переконайтесь, що аптечка не прострочена, а вогнегасник — справний. Знак аварійної зупинки повинен бути легкодоступним — не ховайте його під речами в багажнику.

Дотримання цих простих вимог — це не лише спосіб уникнути штрафів, а й реальна можливість врятувати життя у критичній ситуації. Аптечка або вогнегасник можуть стати вирішальними в перші хвилини після аварії.

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Нагадаємо, більшість пасажирів таксі ігнорують ремені безпеки, вважаючи це дрібницею. Водії часто не нагадують про це, аби не дратувати клієнтів. Але це порушення ПДР, яке може обернутися штрафом — і не лише для пасажира.

У разі, якщо пасажир чи водій не пристебнулися, поліція може оштрафувати обох. Сума — 510 гривень. Але це не межа: якщо непристебнутий пасажир отримав травму середнього або тяжкого ступеня, на водія можуть чекати кримінальні наслідки.