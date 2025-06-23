Що може викликати підозру у патрульних: 5 неочевидних дій водія

Авто / © Pexels

Реклама

Багатьом водіям здається, що поліція зупиняє їх частіше, ніж інших. Якщо ви впевнені, що не порушуєте правила і тверезі, можливо, ваша поведінка за кермом мимоволі сигналізує про потенційну небезпеку. Експерти з безпеки дорожнього руху пояснили, як працюють алгоритми спостереження патрульних.

Про це пише «Автотема».

Поліція не може зупинити кожен автомобіль у потоці, тож патрульні орієнтуються на певні патерни. Найбільше насторожують раптові або неприродні маневри. Наприклад, коли водій, помітивши поліцейське авто, різко змінює смугу, притискається до вантажівки або хаотично маневрує — це сигнал.

Реклама

Інший важливий блок — спроби приховати можливе вживання алкоголю. Це може бути використання темних окулярів у темну пору доби, відкриті вікна в холодну погоду, сильний ароматизатор чи м’ятна гумка. Самі по собі ці дії нічого не доводять, але в сукупності — викликають сумніви.

Поліцейські звертають увагу на загальну поведінку водія. Якщо зібрати кілька дрібних, на перший погляд незначних ознак — можна сформувати обґрунтовану підозру для перевірки на стан сп’яніння.

Якщо вас зупинили, і вам незрозуміло чому — після перевірки можна ввічливо запитати, що саме стало підставою. Це дасть вам змогу зрозуміти, як вас бачить патрульний і змінити свою манеру водіння, якщо потрібно.

Нагадаємо, в Україні водіям заборонили ремонтувати, обслуговувати або мити свої автомобілі у дворах, на вулицях та в інших громадських місцях. Тепер такі дії вважаються порушенням правил облаштування населених пунктів і можуть призвести до штрафів.

Реклама