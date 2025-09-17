Що насправді станеться, якщо повністю розрядити електрокар

Електромобіль / © Pexels

Страх залишитися з розрядженою батареєю посеред дороги є одним із головних психологічних бар’єрів для потенційних власників електромобілів. Однак, як стверджують експерти, сучасні технології роблять цей процес набагато безпечнішим, ніж може здатися на перший погляд. На відміну від авто з двигуном внутрішнього згоряння, електрокар не зупиниться раптово.

Про це пише Auto Świat.

Багатоступенева система попереджень

Виробники електромобілів впровадили багатоступеневу систему сповіщень, щоб дати водієві максимальний час для реагування. Перші попередження з’являються, коли заряд падає до 20-25%. Бортовий комп’ютер виводить повідомлення, змінює колір індикатора та пропонує найближчі зарядні станції.

Коли рівень заряду стає критичним (нижче 10%), система починає обмежувати роботу енергоємних, але не критичних для руху систем, таких як клімат-контроль або підігрів сидінь.

«Режим черепахи» і безпечна зупинка

Ключовим етапом перед повною зупинкою є так званий «режим черепахи». Коли заряд майже вичерпано, система значно обмежує потужність, знижуючи швидкість та динаміку розгону. Це дозволяє водієві безпечно з’їхати з проїжджої частини.

Навіть після зупинки важливі системи, як-от аварійна сигналізація, гальма та гідропідсилювач керма, продовжують працювати від окремої 12-вольтової батареї. Це дає змогу безпечно зупинитися та позначити своє положення на дорозі.

Що робити, якщо авто зупинилося

Якщо електромобіль зупинився, єдиний вихід — евакуатор. Важливо заздалегідь попередити диспетчера, що це електрокар, оскільки для його транспортування потрібен евакуатор з платформою. Класичне буксирування може пошкодити трансмісію.

Хоча повний розряд батареї не є катастрофою, варто уникати таких ситуацій, оскільки вони можуть негативно вплинути на довговічність акумулятора. Повна зупинка електромобіля — це контрольований процес, розроблений для максимальної безпеки водія та мінімізації дискомфорту.

