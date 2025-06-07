Що не можна залишати в авто влітку: список небезпечних речей

Автомобіль / © Pixabay

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Українських водіїв закликали прибрати ці 5 речей з автомобіля — в спеку вони можуть вибухнути або стати отрутою

Про це пише Автопілот.

З приходом літньої спеки в Україні, коли в Києві та інших містах температура сягає +31°C і вище, експерти нагадують водіям: деякі звичні предмети в салоні автомобіля можуть стати справжньою загрозою.

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Більшість з нас залишає в машині різноманітні дрібниці: дезодорант, телефон, ліки або банку газованого напою. Проте у закритому авто температура може стрімко піднятись до +60°C, що робить ці речі потенційно небезпечними.

П’ять категорій речей, які категорично не можна залишати в авто під час спеки

Аерозольні балончики

Дезодоранти, лак для волосся або очищувачі скла при високій температурі стають «бомбами уповільненої дії». Підвищений тиск всередині балона може призвести до вибуху, пошкодження салону або займання.

Газовані напої

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Банки з колою чи енергетиками можуть буквально «вистрелити». При нагріванні газ розширюється, і банка може вибухнути — з усіма наслідками у вигляді липкої рідини та пластикових осколків.

Смартфони та інша електроніка

Гаджети дуже чутливі до температури. Акумулятори й процесори перегріваються, що не лише виводить техніку з ладу, а й може викликати коротке замикання чи загоряння.

Вейпи та електронні сигарети

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Літієві акумулятори особливо небезпечні в спеку. Вони можуть протекти, вибухнути або стати джерелом пожежі. Краще залишити ці пристрої вдома або забрати з собою.

Медикаменти

Багато ліків, зокрема антибіотики, потребують зберігання в прохолоді. При температурі понад +25°C їх хімічна формула може змінитися. Це зробить ліки неефективними, а подекуди — небезпечними для здоров’я.

Чому це критично важливо

Пошкоджене авто, зіпсована техніка, вибух в салоні або втрата здоров’я — все це наслідки банальної неуважності. Багато водіїв не усвідомлюють, наскільки небезпечним може бути перегрітий салон.

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Що радять експерти

Завжди перевіряйте авто перед виходом.

Не залишайте жодних балончиків, електроніки, банок або ліків у салоні.

Якщо берете щось із собою — ховайте в бардачок або під сидіння в тінь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські водії до 20 серпня мають отримати «Код 95». Також ми розповідали, що це і навіщо.