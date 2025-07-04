Що не варто ставити в авто: антирейтинг аксесуарів від експерта

Автомобіль / © Pixabay

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Сучасний ринок автомобільних аксесуарів сповнений товарів, які обіцяють зручність, комфорт і стиль. Але не всі з них безпечні. Деякі популярні автотовари можуть не лише не принести користі, а й становити реальну загрозу для водія та пасажирів.

Про це пише «Sun.News».

Фальшиві заглушки для ременів безпеки. Ці пластикові фішки блокують сигналізацію незастебнутого ременя безпеки. Їх часто купують ті, кому набридло, що авто «пищить». Однак ці «зручності» можуть коштувати життя. В разі аварії ремінь не спрацює, і людина не отримає захисту.

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Експерт наголошує: жодна зручність не варта такої ціни.

Нелегальне або несертифіковане тонування. Зовні таке тонування може здаватися стильним і корисним, але насправді воно часто погіршує огляд водію. Особливо це небезпечно у темний час доби або в умовах дощу.

Порушення кутів огляду — одна з поширених причин ДТП.

Дефлектори капота. Пластикові накладки на край капота часто рекламуються як спосіб покращити аеродинаміку або захистити кузов. Насправді вони не приносять суттєвої користі, зате можуть спричинити накопичення вологи.

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«Через постійну вологу метал під дефлекторами швидко іржавіє», — зазначає експерт.

Об’ємні аромадифузори та іграшки в салоні. На перший погляд — нешкідлива дрібничка. Але у разі різкого гальмування або аварії будь-який незафіксований предмет перетворюється на снаряд. Великі аромадифузори, прикраси на торпедо чи під дзеркалом — це не просто незручність, а небезпека.

Рекомендація: мінімізуйте предмети в салоні або закріплюйте їх надійно.

Несумісні з моделлю килимки. На перший погляд — дрібниця, але це одна з найпоширеніших причин аварій із втратою керування. Килимки, які не відповідають розміру або неправильно встановлені, можуть зісковзнути під педалі й заблокувати гальма або газ.

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Нагадаємо, в гонитві за зручністю водії використовують перехідники у прикурювач для заряджання ґаджетів. Це звична справа: смартфон завжди під рукою, заряджання йде — начебто все добре. Але фахівці попереджають: така економія може обернутися дорогим ремонтом і серйозними проблемами з електрикою автомобіля.