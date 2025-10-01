Що не варто залишати в автомобілі: 9 небезпечних речей

Авто / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Автомобілісти переважно діляться на два типи: ті, які перетворюють авто на свій другий дім, і ті, які воліють не залишати в ньому навіть зарядний пристрій. Для перших фахівці склали перелік речей, які вкрай небезпечно залишати у машині.

Про це пише uamotors.com.

Що не варто залишати в салоні авто

1. Лікарські препарати

Реклама

Як ми знаємо, медикаменти потребують особливих умов зберігання. Так, на більшості препаратів чітко прописано, за якої температури їх слід тримати. У випадку, коли ліки довго залишаються в авто, градус у якому є нестабільним, може змінитися їхній склад.

2. Ноутбуки та інші гаджети

Є дві причини — крадіжки й пошкодження. Пам’ятайте: якщо залишити ноутбук на видному місці в авто, він може стати ціллю крадіїв, які розіб’ють вікно й поцуплять вашу цінність. Або з метою продажу, або з метою заволодіння вашими даними — це не важливо. Крім того, як низькі, так і високі температури можуть пошкодити акумулятори гаджетів.

3. Захист від сонця й аерозольні балончики

Реклама

Такі засоби, як лосьйони, креми для засмаги та дезодоранти, не можна залишати, якщо авто перебуває під сонцем. Пластик може деформуватися, а балончик — навіть вибухнути.

4. Пластикові пляшки з водою

Якщо ви залишили воду в авто, пластик під впливом тепла можуть виділяти шкідливі речовини. Так, вона стає шкідливою для споживання.

5. Сумки та барсетки

Реклама

Знову ж таки, ваша сумка — бажана здобич для злодія. Потім вам знадобиться вставляти скло або ремонтувати авто, навіть у разі, коли нічого цінного всередині не було.

6. Окуляри

Якщо сонцезахисні окуляри, які перебувають на передній панелі, нагріються, вони можуть не лише пошкодитися, а й стати причиною загоряння. Ви залишили їх на сидінні? З вірогідністю у 99% ви забудете про це, сядете на них і зіпсуєте дороговартісну річ.

7. Винні та алкогольні вироби

Реклама

Пляшки з алкоголем можуть протекти. Як наслідок — не лише неприємний запах, а й майбутня хімчистка салону. А задоволення це точно дорожче, ніж пляшка базового напою.

8. Важливі документи та паспорт

Бардачок — не найнадійніше місце для зберігання документів. Ви можете легко зазнати фінансових втрат. Тож краще носіть цінні папери з собою.

9. Продукти, що швидко псуються

Реклама

Шоколад, м’ясо, молочні продукти та інше — продукти, які швидко псуються у спеку. Бактерії швидко розмножаться, зробивши такі продукти небезпечними для споживання. Також нікуди не подінеться різкий запах.

Раніше йшлося про «загадкову» кнопка із зірочкою в авто. Мало хто з водіїв знає, що означає ця кнопка. І вони дійсно багато втрачають.

Мова про параметри налаштування для доступу до популярних функцій натисканням, без сенсорного екрана.

«Якщо у вашому автомобілі немає стандартної кнопки із зірочкою, обраним або іншим значком, варто перевірити інструкцію з експлуатації, щоб знайти рішення. Деякі марки можуть мати пронумеровані кнопки на центральній консолі, які можуть забезпечити швидкий доступ до кількох функцій автомобіля», — йдеться у повідомленні.