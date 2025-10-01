ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
3 хв

Що не варто залишати в автомобілі: 9 небезпечних речей

Водіям радять позбутися звички залишати все, що можна, в салоні автомобіля.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Авто

Авто / © Фото з відкритих джерел

Автомобілісти переважно діляться на два типи: ті, які перетворюють авто на свій другий дім, і ті, які воліють не залишати в ньому навіть зарядний пристрій. Для перших фахівці склали перелік речей, які вкрай небезпечно залишати у машині.

Про це пише uamotors.com.

Що не варто залишати в салоні авто

1. Лікарські препарати

Як ми знаємо, медикаменти потребують особливих умов зберігання. Так, на більшості препаратів чітко прописано, за якої температури їх слід тримати. У випадку, коли ліки довго залишаються в авто, градус у якому є нестабільним, може змінитися їхній склад.

2. Ноутбуки та інші гаджети

Є дві причини — крадіжки й пошкодження. Пам’ятайте: якщо залишити ноутбук на видному місці в авто, він може стати ціллю крадіїв, які розіб’ють вікно й поцуплять вашу цінність. Або з метою продажу, або з метою заволодіння вашими даними — це не важливо. Крім того, як низькі, так і високі температури можуть пошкодити акумулятори гаджетів.

3. Захист від сонця й аерозольні балончики

Такі засоби, як лосьйони, креми для засмаги та дезодоранти, не можна залишати, якщо авто перебуває під сонцем. Пластик може деформуватися, а балончик — навіть вибухнути.

4. Пластикові пляшки з водою

Якщо ви залишили воду в авто, пластик під впливом тепла можуть виділяти шкідливі речовини. Так, вона стає шкідливою для споживання.

5. Сумки та барсетки

Знову ж таки, ваша сумка — бажана здобич для злодія. Потім вам знадобиться вставляти скло або ремонтувати авто, навіть у разі, коли нічого цінного всередині не було.

6. Окуляри

Якщо сонцезахисні окуляри, які перебувають на передній панелі, нагріються, вони можуть не лише пошкодитися, а й стати причиною загоряння. Ви залишили їх на сидінні? З вірогідністю у 99% ви забудете про це, сядете на них і зіпсуєте дороговартісну річ.

7. Винні та алкогольні вироби

Пляшки з алкоголем можуть протекти. Як наслідок — не лише неприємний запах, а й майбутня хімчистка салону. А задоволення це точно дорожче, ніж пляшка базового напою.

8. Важливі документи та паспорт

Бардачок — не найнадійніше місце для зберігання документів. Ви можете легко зазнати фінансових втрат. Тож краще носіть цінні папери з собою.

9. Продукти, що швидко псуються

Шоколад, м’ясо, молочні продукти та інше — продукти, які швидко псуються у спеку. Бактерії швидко розмножаться, зробивши такі продукти небезпечними для споживання. Також нікуди не подінеться різкий запах.

Раніше йшлося про «загадкову» кнопка із зірочкою в авто. Мало хто з водіїв знає, що означає ця кнопка. І вони дійсно багато втрачають.

Мова про параметри налаштування для доступу до популярних функцій натисканням, без сенсорного екрана.

«Якщо у вашому автомобілі немає стандартної кнопки із зірочкою, обраним або іншим значком, варто перевірити інструкцію з експлуатації, щоб знайти рішення. Деякі марки можуть мати пронумеровані кнопки на центральній консолі, які можуть забезпечити швидкий доступ до кількох функцій автомобіля», — йдеться у повідомленні.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie