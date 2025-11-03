Що обов’язково має бути в авто взимку: поради експерта

Авто взимку / © Фото з відкритих джерел

Експерти назвали перелік речей, без яких холод може стати справжнім випробуванням для водія. Подбайте про те, щоб ви «запаслися» необхідним пере стартом сезону.

Про це повідомляє UAMOTORS.

Які речі слід мати в авто зимою

Фахівець радить завжди мати в багажнику:

щітку для снігу — бажано телескопічну, особливо якщо йдеться про кросовер чи мінівен, адже такий варіант допоможе без зусиль дістатися навіть до даху або важкодоступних ділянок кузова;

скребок для скла — він швидко прибере лід і забезпечить хорошу видимість;

лопата — знадобиться у сильні снігопади, нею можна розчистити місце для паркування чи виїзду;

пускові дроти — вони допоможуть «оживити» акумулятор у мороз;

буксирувальний трос — міцний, щоб витримати вагу авто й забезпечити безпечне буксирування;

запас технічних рідин — моторну оливу, антифриз, засіб для доливання та рідину для розморожування замків, яка врятує у разі сильних морозів або після мийки;

ланцюги проти ковзання — вони допоможуть упевнено почуватися навіть на засніжених або ожеледних дорогах, тож порада актуальна для тих, хто часто виїжджає за місто.

