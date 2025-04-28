Що обов'язково перевірити у вживаному авто після купівлі - перелік

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Купівля вживаного автомобіля — завжди серйозний крок. Попри те, що автомобіль може виглядати доглянутим, а продавець запевняє в його хорошому технічному стані, новий власник повинен провести ретельну перевірку.

Про це пише Твоя МАШИНА.

Ось що необхідно зробити відразу після придбання:

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Заміна моторної оливи та фільтрів

Не варто повністю довіряти словам попереднього власника про нещодавню заміну масла та фільтрів. Краще замінити моторну оливу, масляний фільтр, а також фільтри повітря, пального і салону. Це допоможе уникнути несподіванок і продовжить термін служби двигуна.

Перевірка акумулятора

Акумулятор старше 3-4 років варто перевірити на стан. Слабкий акумулятор може підвести в найнепідходящий момент, особливо в зимовий період. Якщо є сумніви щодо його працездатності, краще замінити.

Оцінка гальмівної системи

Перевірте стан гальмівних колодок, дисків, рівень і стан гальмівної рідини. Також зверніть увагу на роботу ручного гальма. Якщо є якісь сумніви щодо ефективності гальм, краще замінити компоненти, адже це питання безпеки.

Перевірка ходової частини

Необхідно провести діагностику ходової частини, зокрема амортизаторів, шарових опор, рульових тяг і підшипників. Це допоможе уникнути проблем під час їзди і забезпечить безпеку.

Перевірка трансмісії

У автомобілях з механічною коробкою передач варто перевірити зчеплення. Якщо у вас автоматична коробка, слід замінити або хоча б перевірити трансмісійну рідину. Це запобіжить серйозним поломкам.

Оцінка системи охолодження

Перевірте рівень і колір охолоджуючої рідини, стан трубок і герметичність системи. Також перевірте роботу вентилятора та термостата. Перегрів може стати причиною дорогих поломок, тому не варто ігнорувати ці перевірки.

Перевірка електроніки та освітлення

Перевірте всі світлові прилади, лампочки, стеклопідйомники, систему кондиціонування, обігрівач та мультимедіа. Також можна підключити авто до діагностичного сканера, щоб перевірити наявність помилок в електронних системах.

Глибоке чищення салону

Навіть якщо салон здається чистим, варто провести хімчистку сидінь, стелі та обробити вентиляційну систему. Це допоможе позбутися від старих запахів і бруду, а також забезпечить більш комфортну атмосферу в салоні.

Оформлення документів

Не забудьте переоформити автомобіль на себе в органах МВС, змінити власника в страховому полісі (ОСАГО, а за бажанням — КАСКО). Також перевірте, чи потрібно зняти авто з обліку, якщо це передбачено правилами.

Складання плану обслуговування

Запишіть пробіг автомобіля на момент покупки та складіть план технічного обслуговування. Це дозволить відслідковувати потреби в сервісному обслуговуванні і допоможе підтримувати авто в хорошому стані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно обкатати новий автомобіль.