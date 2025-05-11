Що означають чорні точки на внутрішній стороні вікон автомобіля

Автомобіль / © Pixabay

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Здається, багато водіїв лише зараз дізнаються про призначення чорних точок на краях вітрових стекол автомобілів після того, як одна людина звернулася за порадою в інтернеті.

Багато водіїв тільки зараз відкрили для себе призначення чорних точок на краях лобового скла автомобіля.

Про це пише Еxpress.

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Усе почалося з того, що користувач на ім’я Рорі Томас поділився фото свого вітрового скла на Reddit і запитав: «Чому на вітровому склі автомобіля є ці точки?». Це питання викликало активне обговорення. Деякі користувачі зізналися, що також не знали відповіді, а інші — поділилися своїми знаннями. Один із коментаторів написав: «Це безумство! Я тільки вчора сидів у автобусі і думав про це». Інший пожартував: «Не знаю, але ці точки реально врятували мене, коли я йшов у суд через штраф за паркування, і справу відхилили. Хвала точкам на вітровому склі!».

Як пояснили досвідчені користувачі, ці точки називаються фритами. Це маленькі шматочки чорної емалі, які вбудовуються в краї скла ще на етапі виробництва.

Основна функція — технічна. Чорне кільце з фритів захищає клей і ущільнювач, якими кріпиться скло, від сонячного випромінювання. Без цього захисту ультрафіолет міг би висушити клей, і лобове скло втратило б міцність.

Але є ще одна деталь. Якби було лише суцільне чорне кільце, воно б сильніше нагрівалося під сонцем, і на межі з прозорим склом виникала б різка зміна температури. Точки, або матричний малюнок, згладжують цей перехід — тепло розподіляється поступово, що знижує ризик пошкодження скла.

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Один з учасників обговорення з автомобільної галузі зазначив: «Кільце обов’язкове, щоб приховати клей і обробку, а матричний малюнок — суто естетичний». Інша людина додала, що чорний колір фритів блокує сонячне світло і не дозволяє йому зруйнувати клейову основу, що важливо в разі аварії.

Тож, хоча ці точки здаються дрібницею, насправді вони виконують кілька важливих функцій — від безпеки до естетики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо авто на парковці заблокувало інше авто.

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