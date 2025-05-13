Що означають зелені знаки обмеження швидкості: як повз них їхати

Зелений знак обмеження швидкості / © із соцмереж

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Практично кожен автомобіліст в Україні знає, який вигляд має дорожній знак обмеження швидкості — круглий символ із білим фоном і червоною окантовкою, на якому вказана гранично дозволена швидкість руху.

Водночас останнім часом водії почали опинятися в замішанні через появу аналогічних знаків із зеленим кольором окантовки замість червоного. Портал Interia пояснив, що вони означають.

Зазначається, що такі знаки стали з’являтися на дорогах Великої Британії. Експерти звертають увагу, що такі знаки відрізняються від традиційних обмежувачів швидкості тим, що мають виключно інформаційну функцію. Вони вказують рекомендовану, безпечну швидкість, але їх перевищення не тягне за собою штрафів або штрафних балів.

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Зазвичай британці встановлюють такі знаки біля шкіл, у житлових районах і в місцях, що потребують підвищеної обережності. В Україні можна зустріти знаки «Діти» та «Житлова зона», які також вимагають від водіїв максимальної концентрації, проте конкретних обмежень чи рекомендацій щодо швидкості вони не містять.

Експерти звертають увагу, що зелені знаки діють на водіїв ефективно, оскільки дають їм розуміння того, як потрібно рухатися в прилеглій зоні. Незважаючи на відсутність юридичних наслідків порушення зазначеної на знаку рекомендованої швидкості, у переважній більшості випадків водії дотримуються зазначених обмежень.

Цілком можливо, що в майбутньому подібні знаки з’являться в інших країнах Євросоюзу, а може, і в Україні, якщо ініціатива успішно проявить себе у Великій Британії.

Раніше ми писали про дорожній знак з трьома автомобілями та поясгювали, що він означає.

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