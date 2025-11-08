ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Що означає червона роздільна смуга на дорозі - пояснення

Наразі це експеримент має вплинути на уважність водіїв і знизити кількість порушень.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Червона роздільна смуга на дорозі

Червона роздільна смуга на дорозі / © Скріншот

На дорогах Іспанії з’явилася нова розмітка, яка вже збентежила водіїв і викликала чимало запитань.

Про це пише Твоя МАШИНА.

Пілотний проєкт стартував у Малазі — червоні смуги нанесли на ділянці, де часто траплялися трагічні ДТП. Дорожники вирішили протестувати, чи вплине яскравіший колір розмітки на поведінку водіїв і зменшить ризик аварій.

Іспанські дорожники пояснюють: червоний колір впливає на підсвідомість, змушує водіїв зосереджуватися та бути уважнішими. За спостереженнями місцевих транспортних служб, кількість порушень на таких ділянках уже зменшилася.

«Це не зміна правил, а радше психологічний прийом. Людина реагує на червоний як на сигнал небезпеки ще до того, як усвідомить ситуацію», — пояснює іспанський автоінженер Мануель Рамірес, консультант дорожніх проєктів в Андалусії.

В Україні подібна розмітка поки не застосовується — на наших дорогах дозволені лише білі та жовті лінії. Водночас експерти вважають, що іспанський досвід може бути корисним і для українських дорожників.

Інженер з безпеки руху Сергій Котов зазначає: «На небезпечних ділянках або поблизу шкіл червона розмітка могла б зменшити кількість аварій навіть без встановлення камер контролю».

Водночас фахівці наголошують: червона лінія не змінює правил дорожнього руху. Обгін через суцільну, незалежно від її кольору, залишається порушенням. В Іспанії за це передбачено штраф до 400 євро (приблизно 18 тисяч гривень), а в Україні — від 340 до 425 гривень, залежно від обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дорожній знак із літерою «Е» може заплутати водіїв та розповідали, яке він має значення.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie