Що означає червона роздільна смуга на дорозі - пояснення

Червона роздільна смуга на дорозі / © Скріншот

Реклама

На дорогах Іспанії з’явилася нова розмітка, яка вже збентежила водіїв і викликала чимало запитань.

Про це пише Твоя МАШИНА.

Пілотний проєкт стартував у Малазі — червоні смуги нанесли на ділянці, де часто траплялися трагічні ДТП. Дорожники вирішили протестувати, чи вплине яскравіший колір розмітки на поведінку водіїв і зменшить ризик аварій.

Реклама

Іспанські дорожники пояснюють: червоний колір впливає на підсвідомість, змушує водіїв зосереджуватися та бути уважнішими. За спостереженнями місцевих транспортних служб, кількість порушень на таких ділянках уже зменшилася.

«Це не зміна правил, а радше психологічний прийом. Людина реагує на червоний як на сигнал небезпеки ще до того, як усвідомить ситуацію», — пояснює іспанський автоінженер Мануель Рамірес, консультант дорожніх проєктів в Андалусії.

В Україні подібна розмітка поки не застосовується — на наших дорогах дозволені лише білі та жовті лінії. Водночас експерти вважають, що іспанський досвід може бути корисним і для українських дорожників.

Інженер з безпеки руху Сергій Котов зазначає: «На небезпечних ділянках або поблизу шкіл червона розмітка могла б зменшити кількість аварій навіть без встановлення камер контролю».

Реклама

Водночас фахівці наголошують: червона лінія не змінює правил дорожнього руху. Обгін через суцільну, незалежно від її кольору, залишається порушенням. В Іспанії за це передбачено штраф до 400 євро (приблизно 18 тисяч гривень), а в Україні — від 340 до 425 гривень, залежно від обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дорожній знак із літерою «Е» може заплутати водіїв та розповідали, яке він має значення.