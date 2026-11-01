Мало хто знає, навіщо вона: що означає літера G на коробці передач (фото)

Коробка передач / © pixabay.com

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У деяких автомобілях із механічною коробкою передач на важелі перемикання можна побачити незвичну літеру G. Вона позначає спеціальну наднизьку передачу, яка дає змогу долати складні ділянки дороги, підійматися крутими схилами та буксирувати важкі вантажі. Проте ця функція зустрічається не лише у вантажівках і позашляховиках: її використовували навіть у спортивному Porsche 959.

Про це пише іспанське автомобільне видання Motorpasión.

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«Досвідчені водії тракторів і старих вантажівок знають цю передачу під назвою Granny Gear, що можна перекласти як „бабусина передача“. Вона дає змогу рухатися на дуже низькій швидкості, коли звичайної першої передачі недостатньо», — йдеться у матеріалі.

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Фото Motorpasión

Що означає літера G на важелі перемикання передач

У більшості автомобілів із механічною коробкою передач схема перемикання містить передачу заднього ходу (R) та послідовність основних передач — від першої до четвертої, п’ятої, шостої або навіть сьомої.

Однак в окремих моделях виробники передбачили додаткове положення G. Літера походить від німецького слова Geländewagen, що означає «позашляховик». Саме так Mercedes-Benz назвав свою модель G-Class.

Водночас у деяких автомобілях літера G позначає не назву моделі, а спеціальну передачу з дуже низьким передатним числом. Вона забезпечує повільний рух із високим тяговим зусиллям.

Це особливо корисно під час руху крутими підйомами, буксирування важких вантажів або спуску схилами, коли потрібно контролювати швидкість без постійного натискання на гальма.

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За принципом роботи така передача нагадує знижувальну передачу, хоча технічно не є повноцінною роздавальною коробкою зі зниженим рядом. Раніше подібне рішення часто використовували у сільськогосподарській техніці та вантажівках.

Porsche 959

Навіщо передачу G встановили у спортивному Porsche 959

Один із найнезвичніших автомобілів із такою функцією — Porsche 959, суперкар, який німецький виробник представив у 1980-х роках.

На перший погляд, наднизька передача не мала бути потрібною спортивному автомобілю, створеному для високих швидкостей. До того ж Porsche 959 оснащувався повним приводом і згодом здобув перемогу на ралі «Дакар».

Однак, за версією, наведеною в матеріалі Motorpasión, поява передачі G мала іншу причину — вимоги до рівня шуму автомобілів під час сертифікації на окремих ринках.

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У Porsche 959 схема перемикання мала такий вигляд: R-G-1-2-3-4-5-6. Тобто після заднього ходу йшла передача G, а потім — ще шість передач. При цьому перша передача розташовувалася ліворуч і нижче, на місці, де зазвичай знаходиться друга. Таку схему називають dogleg: вона дає змогу розташувати другу й третю передачі на одній прямій, як четверту й п’яту, що зручно під час спортивного водіння.

За поширеною версією, під час омологації Porsche 959 виробник зіткнувся із суворими нормами щодо шуму в деяких країнах. Оскільки відповідні вимірювання проводили на першій передачі, інженери додали ще одну, коротшу передачу G.

У результаті передача, яка за звичайною схемою була б першою, фактично стала другою, а автомобіль отримав змогу пройти випробування на шум відповідно до встановлених вимог.

Volkswagen T3 Syncro також мав передачу G

Ще одна модель, у якій використовували таку функцію, — Volkswagen T3 Syncro.

На відміну від Porsche 959, тут наднизьку передачу передбачили не для проходження випробувань на шум, а для практичних потреб. Вона допомагала автомобілю долати складні ділянки місцевості та рухатися на низькій швидкості, коли потрібне було додаткове тягове зусилля.

За своїм призначенням це рішення було подібним до передачі G у тракторах і вантажівках.

Ford / © https://media.ford.com/

Як Ford називає аналогічну функцію

Подібне технічне рішення використовували й у деяких автомобілях Ford із механічною коробкою передач. Проте виробник не позначав його літерою G.

Замість цього Ford застосовував назву Crawler Gear, яку можна перекласти як «наднизька передача». Її призначення таке саме: забезпечувати рух на дуже низькій швидкості та допомагати автомобілю долати складні ділянки або переміщувати важкі вантажі.

Нагадаємо, сучасні автівки, що дедалі більше нагадують комп’ютери на колесах, все ж мають несподіване слабке місце.

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