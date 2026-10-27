Що означає жовтий знак із чорною вантажівкою: водіям пояснили його приховане значення

Дорожній знак Truck Crossing. Фото: Federal Highway Administration — MUTCD

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У США на дорогах можна побачити жовтий знак у формі ромба із чорним зображенням вантажівки. Він попереджає водіїв про ділянки, де великі вантажні автомобілі можуть несподівано виїжджати на проїжджу частину.

Як пише SlashGear, цей знак має назву Truck Crossing, що означає «Місце перетину дороги вантажівками». Його встановлюють там, де водіям потрібно бути особливо уважними через можливу появу великогабаритного транспорту.

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Значення має не лише зображення, а й колір знака. Жовтий фон використовують для попередження про потенційні небезпеки та зміни дорожніх умов. Червоний зазвичай позначає заборони або вимоги, які потребують негайної реакції, тоді як зелений і синій застосовують для навігаційної та сервісної інформації.

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Які ще дорожні знаки із вантажівками існують

Зображення вантажівки на дорожньому знаку не завжди має однакове значення. Наприклад, якщо над транспортним засобом намальована вигнута стрілка, це попередження про ризик перекидання вантажівки на певній ділянці дороги.

Водночас знак із вантажівкою в червоному колі, перекресленому діагональною лінією, означає, що рух вантажного транспорту заборонений.

Існують також спеціальні попередження для водіїв великих автомобілів. Зокрема, знак із вантажівкою поруч із деревом вказує на небезпеку зіткнення з деревами вздовж дороги.

Окрему категорію становлять інформаційні знаки. Так, синій знак із вантажівкою та літерою «P» повідомляє про наявність місць для паркування вантажного транспорту.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що навіть справний на перший погляд автомобіль восени може несподівано підвести. Причиною нерідко стають помилки в обслуговуванні, яких легко уникнути, якщо вчасно підготувати авто до холодів.

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