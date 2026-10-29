Що означає жовтий знак із чорним шевроном: водіям пояснили, чому він важливий

Жовтий знак із чорним шевроном / © slashgear.com

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На дорогах США часто можна зустріти прямокутний дорожній знак з чорним шевроном на жовтому тлі.

У SlashGear пояснили, що він означає.

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Такий знак використовується для додаткового вказівки напрямку під час зміни горизонтальної траєкторії дороги. Він попереджає водіїв про поворот на дорозі. Шеврон вказує у напрямку повороту.

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Такий знак завжди встановлюється з зовнішнього боку повороту. Більше того, він зазвичай також вказує на те, що водієві необхідно зменшити швидкість для безпечного проходження повороту.

Якщо різниця швидкостей на такому повороті становить 30 км/год або більше, проєктувальники доріг зобов’язані встановлювати такі знаки на швидкісних та автомагістралях, а також на деяких жвавих магістралях. Однак на другорядних дорогах із меншим добовим трафіком вони можуть бути відсутні.

Раніше ми пояснювали, що означає жовтий дорожній знак із чорною вантажівкою. Він попереджає про потенційно небезпечні ділянки, де водіям слід бути особливо уважними.

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