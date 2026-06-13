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Що перевірити в авто перед відпусткою: список, який може врятувати подорож
Навіть дрібна несправність може обернутися затримкою відпустки та додатковими витратами. Фахівці розповіли, що слід перевірити в автомобілі перед далекою подорожжю.
Перед літньою відпусткою водіям радять не нехтувати базовою перевіркою технічного стану машини. Простий огляд перед виїздом допоможе уникнути поломок у дорозі, непередбачених витрат і зіпсованого відпочинку.
Про це повідомило видання AmperСar.
Перед далекою поїздкою експерти радять насамперед оглянути основні технічні рідини автомобіля — моторну оливу, охолоджувальну та гальмівну рідину. Також не зайвим буде поповнити запас склоомивача, адже влітку лобове скло швидко забруднюється пилом і залишками комах.
Особливу увагу варто приділити гальмівній системі. Якщо під час гальмування з’явилися незвичні звуки, вібрації або змінилася реакція педалі, автомобіль краще перевірити на сервісі до виїзду.
Не менш важливим є стан шин. Тиск у колесах рекомендується перевірити з огляду на додаткове навантаження під час подорожі. Також варто оцінити глибину протектора та оглянути покришки на наявність тріщин чи інших пошкоджень. Водночас слід переконатися, що запасне колесо, домкрат і балонний ключ готові до використання.
Перед стартом подорожі варто впевнитися у справності зовнішнього освітлення — фар, покажчиків повороту, стоп-сигналів та ліхтарів заднього ходу. Також фахівці радять перевірити стан акумулятора й роботу кондиціонера, особливо якщо маршрут проходитиме через спекотні регіони.
Окремо рекомендується оглянути склоочисники. Якщо щітки залишають смуги або недостатньо очищають скло, їх краще замінити ще до поїздки.
У багажнику мають бути аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки. Для подорожей за кордон водіям радять додатково взяти світловідбивні жилети для кожного пасажира.
Також перед виїздом слід перевірити актуальність документів — водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та страхового поліса. Для поїздок країнами Європи знадобиться ще й міжнародний страховий сертифікат «Зелена картка».
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електромобілі можуть повторно загорятися навіть після того, як пожежу вдалося загасити. За словами фахівців, це пов’язано з особливостями тягових акумуляторів: пошкоджена батарея здатна знову спалахнути після займання, що ускладнює ліквідацію таких пожеж.