Що перевірити в авто перед відпусткою: список, який може врятувати подорож

Як підготувати авто до відпустки / © Freepik

Реклама

Перед літньою відпусткою водіям радять не нехтувати базовою перевіркою технічного стану машини. Простий огляд перед виїздом допоможе уникнути поломок у дорозі, непередбачених витрат і зіпсованого відпочинку.

Про це повідомило видання AmperСar.

Перед далекою поїздкою експерти радять насамперед оглянути основні технічні рідини автомобіля — моторну оливу, охолоджувальну та гальмівну рідину. Також не зайвим буде поповнити запас склоомивача, адже влітку лобове скло швидко забруднюється пилом і залишками комах.

Реклама

Особливу увагу варто приділити гальмівній системі. Якщо під час гальмування з’явилися незвичні звуки, вібрації або змінилася реакція педалі, автомобіль краще перевірити на сервісі до виїзду.

Не менш важливим є стан шин. Тиск у колесах рекомендується перевірити з огляду на додаткове навантаження під час подорожі. Також варто оцінити глибину протектора та оглянути покришки на наявність тріщин чи інших пошкоджень. Водночас слід переконатися, що запасне колесо, домкрат і балонний ключ готові до використання.

Перед стартом подорожі варто впевнитися у справності зовнішнього освітлення — фар, покажчиків повороту, стоп-сигналів та ліхтарів заднього ходу. Також фахівці радять перевірити стан акумулятора й роботу кондиціонера, особливо якщо маршрут проходитиме через спекотні регіони.

Окремо рекомендується оглянути склоочисники. Якщо щітки залишають смуги або недостатньо очищають скло, їх краще замінити ще до поїздки.

Реклама

У багажнику мають бути аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки. Для подорожей за кордон водіям радять додатково взяти світловідбивні жилети для кожного пасажира.

Також перед виїздом слід перевірити актуальність документів — водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та страхового поліса. Для поїздок країнами Європи знадобиться ще й міжнародний страховий сертифікат «Зелена картка».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електромобілі можуть повторно загорятися навіть після того, як пожежу вдалося загасити. За словами фахівців, це пов’язано з особливостями тягових акумуляторів: пошкоджена батарея здатна знову спалахнути після займання, що ускладнює ліквідацію таких пожеж.

Новини партнерів