Що потрібно зробити навесні, щоб не збільшувалась витрата палива

Автомобіль

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Навесні водії, які мають два комплекти шин для свого автомобіля, змінюють зимові шини на літні, але це ще не все, що потрібно обов’язково зробити після потепління. Експерти рекомендують одночасно із заміною гуми перевірити і розвал-сходження коліс.

Про це пише Today.ua.

Автовиробники в інструкціях з експлуатації автомобілів зазвичай рекомендують балансувати колеса після пробігу від 10 до 15 тисяч км. Якщо ви за один сезон проїжджаєте менше, то балансувати не потрібно, окрім таких випадків: після останнього балансування колесо потрапляло на високій швидкості у глибоку яму; ви почали відзначати вібрацію; якщо ви водій-початківець, який не помітить дисбалансу на колесах; після ДТП чи серйозного ремонту підвіски. Якщо за сезон пробіг автомобіля становить понад 15 тисяч кілометрів, то балансувати колеса потрібно.

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Чому ж експерти рекомендують навесні обов’язково перевіряти розвал-сходження коліс паралельно із заміною гуми? Йдеться, звичайно, про тих, хто має два комплекти шин.

Заміна шин з зимових на літні / © Фото з відкритих джерел

Справа в тому, що якщо колеса невідрегульовані, то обов’язково будуть проблеми з керованістю, автомобіль може вести убік, стане складніше робити маневри на повороті, доведеться частіше давити на гальмо та газ. А це призводить до підвищеної витрати палива.

Невідрегульований розвал-сходження може призвести і до серйознішої проблеми. Наприклад, до зниження ресурсу двигуна. Справа в тому, що невідрегульований розвал-сходження підвищує навантаження на підвіску. Тобто ресурс вузлів та агрегатів стає меншим.

Після балансування коліс автомобіль стає стійким, він легко маневрує на трасі з різним покриттям, підвищується рівень безпеки водія та пасажирів, менше зношуються шини, продовжується термін експлуатації всіх елементів підвіски, помітно зменшується витрата палива.

Існують також інші методи зниження витрати палива. З урахуванням цін на бензин та дизельне паливо, усіма цими методами не потрібно нехтувати. У березні 2025 року в Україні спостерігається зниження цін на пальне, але воно, як і раніше, коштує дорого. Так, бензин А-95 зараз коштує в середньому 55,68 грн за літр, дизельне паливо — 54,36 грн за літр, а автогаз — 36,33 грн за літр. Експерти пояснюють зниження цін на АЗС кількома факторами. Наприклад, стабілізацією цін на нафту у світі, політикою президента США Дональда Трампа, а також низьким попитом на пальне з боку українських автомобілістів.

Нагадаємо, в Україні водіям заборонено дякувати «аварійкою»: за це можна отримати штраф.

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