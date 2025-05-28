Що робити, якщо сів акумулятор і не відкривається авто: поради експертів

Автомобіль / © pixabay.com

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Розряджений акумулятор може стати справжньою проблемою для водіїв, особливо коли через це не відкриваються електронні замки автомобіля. Сучасні машини з безключовим доступом часто не реагують на брелок при низькому заряді батареї, що особливо поширено у холодну пору року.

Про це пишуть «Новини Ю».

Однак існує кілька перевірених способів потрапити у свій транспорт без зайвого стресу.

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По-перше, механічний ключ, який зазвичай ховається всередині брелока, дозволяє відчинити двері вручну. Зазвичай замкова щілина розташована під пластиковою кришкою на ручці дверей. Важливо перед використанням очистити замок від бруду чи льоду, щоб уникнути пошкоджень.

Якщо механічний ключ недоступний або не допомагає, можна використати підручні засоби — пластикову платівку або дріт, щоб натиснути кнопку відкриття зсередини авто. Проте цей метод потребує обережності, аби не пошкодити дверні ущільнювачі чи лакофарбове покриття.

Ще один варіант — підключення зовнішнього акумулятора до електросистеми автомобіля. Це дозволяє активувати електроніку і розблокувати замки. Але цей спосіб вимагає спеціальних знань і інструментів, тож краще звертатися до професіоналів.

Найпростіший і найнадійніший варіант — виклик аварійної служби, яка швидко та без пошкоджень відкриє авто.

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Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, варто регулярно перевіряти стан акумулятора, особливо перед зимою, утримувати в чистоті замкові щілини, а також завжди мати при собі механічний ключ.

Нагадаємо, в гонитві за зручністю водії використовують перехідники в прикурювач для зарядки гаджетів. Це звична справа: смартфон завжди під рукою, зарядка йде — начебто все добре. Але фахівці попереджають: така економія може обернутися дорогим ремонтом і серйозними проблемами з електрикою автомобіля.