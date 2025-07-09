Автомобіль / © Pixabay

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Різкий скрип або вереск, що лунає з-під коліс, може миттєво викликати паніку у будь-якого водія. Перша думка — гальмівні колодки стерті, диски пошкоджені, а це означає — дорогий ремонт. Але насправді не все так страшно.

Про це пише Автопілот.

У більшості випадків скрип — це не поломка, а наслідок банального забруднення. Дрібні частинки піску, пилу або навіть іржі після дощу можуть потрапити між колодками та дисками, створюючи неприємний звук при терті. На щастя, вирішити цю проблему можна самостійно — і всього за п’ять хвилин.

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Метод простий: розігріти гальмівну систему через кілька інтенсивних, але контрольованих гальмувань. Цю процедуру водії називають «пропалюванням гальм». Знайдіть безпечне місце — порожня парковка або пряма ділянка дороги, розженете авто до 60–70 км/год, і 3–5 разів різко пригальмуйте. Це дозволить знищити наліплий бруд і повернути тишу на поворотах.

Якщо ж скрип не зникає або супроводжується вібраціями, биттям у кермо чи педаль — тоді вже дійсно час їхати на СТО. Але тепер ви знаєте, що не кожен скрип — це вирок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міф зруйновано: механіка більше не обов’язково економніша. Сучасні автоматичні коробки передач стали настільки інтелектуальними й ефективними, що в багатьох випадках здатні перевершити класичну механіку у витраті пального.