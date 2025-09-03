Що робити, якщо світлофор не працює: пояснення для водіїв

Світлофор / © pixabay.com

На українських дорогах трапляються ситуації, коли світлофор не працює або подає одночасно кілька сигналів. Багато водіїв вважають, що в таких випадках можна проїхати на червоне світло, але це не так.

Навіть якщо світлофор несправний, проїзд на заборонений сигнал є адміністративним правопорушенням. За таке порушення можна отримати штраф або навіть тимчасово втратити водійські права.

Як діяти водію

Якщо світлофор не працює, водій повинен:

Керуватися дорожніми знаками і розміткою.

Дотримуватися правил проїзду перехресть, зокрема правила «поміха справа».

Найкраще рішення — зменшити швидкість або зупинитися, щоб упевнитися в безпеці проїзду. Важливо пам’ятати, що камери автоматичної фіксації порушень можуть зафіксувати проїзд на червоне світло навіть у цій ситуації.

Окрім того, головне правило — завжди залишатися уважним і відповідальним на дорозі, адже безпека залежить від кожного.

