Що робити, якщо світлофор не працює: пояснення для водіїв
Проїзд на червоне світло, навіть коли світлофор зламаний, може призвести до штрафу.
На українських дорогах трапляються ситуації, коли світлофор не працює або подає одночасно кілька сигналів. Багато водіїв вважають, що в таких випадках можна проїхати на червоне світло, але це не так.
Про це пише uamotors.
Навіть якщо світлофор несправний, проїзд на заборонений сигнал є адміністративним правопорушенням. За таке порушення можна отримати штраф або навіть тимчасово втратити водійські права.
Як діяти водію
Якщо світлофор не працює, водій повинен:
Керуватися дорожніми знаками і розміткою.
Дотримуватися правил проїзду перехресть, зокрема правила «поміха справа».
Найкраще рішення — зменшити швидкість або зупинитися, щоб упевнитися в безпеці проїзду. Важливо пам’ятати, що камери автоматичної фіксації порушень можуть зафіксувати проїзд на червоне світло навіть у цій ситуації.
Окрім того, головне правило — завжди залишатися уважним і відповідальним на дорозі, адже безпека залежить від кожного.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що багато водіїв роками неправильно сприймали значення зеленого сигналу світлофора. Зелене світло не означає «їдь», а скоріше — «можна продовжувати рух, якщо шлях вільний».