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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Що робити, якщо в бак авто залили неякісне пальне

Неякісне пальне може спричинити серйозні поломки автомобіля. Експерти пояснюють, як розпізнати сурогат і вберегти двигун від дорогого ремонту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Автозаправка

Автозаправка / © Associated Press

В Україні почастішали випадки продажу неякісного пального, особливо на маловідомих автозаправках, де ціна здається привабливою. Така «економія» може дорого коштувати. Фахівці пояснили, як розпізнати неякісне пальне і не знищити авто.

Про це пише SUV News.

Розпізнати сурогат зазвичай вдається вже після того, як ви заливаєте його в бак і рушаєте в дорогу. Фахівці розповіли, як з’ясувати проблему.

Ознаки неякісного пального

Про неякісне пальне свідчать такі ознаки:

  • двигун починає «троїти» або працює з детонацією.

  • Авто раптово втрачає потужність.

  • Двигун глухне, і його важко знову запустити.

  • Особливо показовим є стан свічок запалювання. Якщо вони вкриваються червонуватим або іржавим нальотом — це явна ознака поганого бензину. В такому разі свічки можуть швидко вийти з ладу.

Що робити, якщо заправилися неякісним пальним?

Зупиніться негайно. Якщо поведінка машини змінилася після заправки — не ризикуйте. Зупиніть авто в безпечному місці та заглушіть двигун. Не намагайтеся їхати далі. Що довше працює мотор на неякісному паливі — то більше шкоди ви завдаєте системам упорскування та самому двигуну. Викликайте евакуатор. Найкращий варіант — транспортувати машину до сервісу або додому. Самостійна спроба «промити» бак або зливати бензин часто закінчується ще більшими проблемами.

Ігнорування ознак неякісного пального — прямий шлях до дорогого ремонту. У легкому разі вам доведеться замінити лише свічки. У гіршому — двигун може потребувати капремонту або повної заміни. А це — десятки тисяч гривень і багато нервів.

До слова, експерт розповів, як вибір колонки на АЗС може нашкодити автомобілю. Зазначається, що найближчі до в’їзду колонки — найбільш зношені та ризиковані для паливної системи авто.

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