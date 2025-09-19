- Дата публікації
-
Категорія
Новини
Що робити, якщо відмовили гальма на дорозі: докладна інструкція
Паніка — головний ворог, коли в авто відмовили гальма. Ця докладна інструкція пояснить, як правильно гальмувати двигуном, використовувати ручник та інші методи для безпечної зупинки.
Відмова гальм — один із найстрашніших жахів будь-якого водія. Це не сюжет з бойовика, а реальна небезпека, яка може трапитися у будь-який момент. Паніка у такій ситуації — головний ворог. А спокій, знання та швидкі рішення — єдиний шанс уникнути трагедії.
Про це пише NV.
Нижче зібрані ключові пояснення та поради, що допоможуть зорієнтуватися, якщо ваш автомобіль втратив здатність гальмувати.
Чому гальма можуть відмовити?
Витік гальмівної рідини — втрата тиску в системі.
Зношені або випалі колодки.
Перегрівання і «закипання» рідини.
Поломка супорта чи головного циліндра.
Недбале техобслуговування чи несвоєчасна заміна деталей.
У разі відмови гальм, пересуватися далі можна лише дуже повільно та недовго. Зазвичай фахівці радять не долати більше 1-2 км, уникаючи різких рухів і маневрів.
Алгоритм дій у разі відмови гальм
1. Увімкніть аварійку
Перше — дайте сигнал іншим водіям. Вони повинні розуміти, що ваш автомобіль несправний і становить небезпеку.
2. Утримуйте кермо двома руками
Будьте готові до непередбачуваної поведінки авто. Стійка позиція за кермом допоможе зберегти контроль.
3. Спробуйте «прокачати» педаль
Кілька разів натисніть гальмо до упору й відпустіть. Це може допомогти, якщо проблема виникла через повітряні пробки або невеликий витік. У машинах із двоконтурною системою один контур може «підхопити» функцію іншого.
Але робити це потрібно ритмічно і плавно — різкі рухи можуть лише погіршити стан системи.
4. Гальмуйте двигуном
На механіці: послідовно перемикайтеся на нижчі передачі, не перескакуючи через одну. Відпускайте газ, і двигун почне зменшувати швидкість машини.
На автоматі: увімкніть ручний режим, «L» або «2», використовуйте підкермові пелюстки (якщо є). Це дасть змогу коробці тримати нижчу передачу та допоможе сповільнитися.
Важливо: не глушіть двигун на ходу. Це блокує кермо та може призвести до аварії.
5. Використовуйте ручник з обережністю
Стоянкове гальмо може стати рятівним, але лише якщо застосовувати його поступово.
На великій швидкості різке смикання ручника заблокує колеса і спричинить занос.
Піднімайте важіль плавно, дозволяючи колодкам поступово притискатися.
Якщо авто заносить, поверніть кермо у бік заносу, щоб відновити контроль.
6. Маневруйте для уповільнення
На малій швидкості можна злегка рухати кермо з боку в бік, створюючи додатковий опір і прискорюючи зупинку.
7. Використовуйте рельєф та перешкоди
Якщо можливо, спрямуйте машину на підйом, узбіччя, м’який ґрунт чи в кущі — це допоможе знизити швидкість без різкого удару.
Додаткові поради
У холодну пору року ручник може примерзати, тому варто застосовувати його обережно.
У разі відмови гальм через повітря в системі обов’язково зверніться на СТО для діагностики та прокачування.
Після будь-якої аварійної ситуації не намагайтеся продовжити рух — потрібен ремонт.
Профілактика — найкращий захист
Щоб знизити ризик відмови гальм:
регулярно перевіряйте рівень і стан гальмівної рідини;
своєчасно міняйте колодки, диски та інші витратні елементи;
проходьте планове ТО, не відкладаючи дрібні ремонти.
До слова, раніше автоінструктор дав поради, як діяти, якщо в автомобілі з «автоматом» відмовили гальма. Головне — не панікувати.