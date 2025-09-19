Що робити, якщо відмовили гальма на дорозі: докладна інструкція

Гальма в авто / © pexels.com

Реклама

Відмова гальм — один із найстрашніших жахів будь-якого водія. Це не сюжет з бойовика, а реальна небезпека, яка може трапитися у будь-який момент. Паніка у такій ситуації — головний ворог. А спокій, знання та швидкі рішення — єдиний шанс уникнути трагедії.

Про це пише NV.

Нижче зібрані ключові пояснення та поради, що допоможуть зорієнтуватися, якщо ваш автомобіль втратив здатність гальмувати.

Реклама

Чому гальма можуть відмовити?

Витік гальмівної рідини — втрата тиску в системі.

Зношені або випалі колодки.

Перегрівання і «закипання» рідини.

Поломка супорта чи головного циліндра.

Недбале техобслуговування чи несвоєчасна заміна деталей.

У разі відмови гальм, пересуватися далі можна лише дуже повільно та недовго. Зазвичай фахівці радять не долати більше 1-2 км, уникаючи різких рухів і маневрів.

Алгоритм дій у разі відмови гальм

1. Увімкніть аварійку

Перше — дайте сигнал іншим водіям. Вони повинні розуміти, що ваш автомобіль несправний і становить небезпеку.

2. Утримуйте кермо двома руками

Будьте готові до непередбачуваної поведінки авто. Стійка позиція за кермом допоможе зберегти контроль.

3. Спробуйте «прокачати» педаль

Кілька разів натисніть гальмо до упору й відпустіть. Це може допомогти, якщо проблема виникла через повітряні пробки або невеликий витік. У машинах із двоконтурною системою один контур може «підхопити» функцію іншого.

Реклама

Але робити це потрібно ритмічно і плавно — різкі рухи можуть лише погіршити стан системи.

4. Гальмуйте двигуном

На механіці: послідовно перемикайтеся на нижчі передачі, не перескакуючи через одну. Відпускайте газ, і двигун почне зменшувати швидкість машини.

На автоматі: увімкніть ручний режим, «L» або «2», використовуйте підкермові пелюстки (якщо є). Це дасть змогу коробці тримати нижчу передачу та допоможе сповільнитися.

Важливо: не глушіть двигун на ходу. Це блокує кермо та може призвести до аварії.

Реклама

5. Використовуйте ручник з обережністю

Стоянкове гальмо може стати рятівним, але лише якщо застосовувати його поступово.

На великій швидкості різке смикання ручника заблокує колеса і спричинить занос.

Піднімайте важіль плавно, дозволяючи колодкам поступово притискатися.

Якщо авто заносить, поверніть кермо у бік заносу, щоб відновити контроль.

Реклама

6. Маневруйте для уповільнення

На малій швидкості можна злегка рухати кермо з боку в бік, створюючи додатковий опір і прискорюючи зупинку.

7. Використовуйте рельєф та перешкоди

Якщо можливо, спрямуйте машину на підйом, узбіччя, м’який ґрунт чи в кущі — це допоможе знизити швидкість без різкого удару.

Додаткові поради

У холодну пору року ручник може примерзати, тому варто застосовувати його обережно.

У разі відмови гальм через повітря в системі обов’язково зверніться на СТО для діагностики та прокачування.

Реклама

Після будь-якої аварійної ситуації не намагайтеся продовжити рух — потрібен ремонт.

Профілактика — найкращий захист

Щоб знизити ризик відмови гальм:

регулярно перевіряйте рівень і стан гальмівної рідини;

своєчасно міняйте колодки, диски та інші витратні елементи;

проходьте планове ТО, не відкладаючи дрібні ремонти.

До слова, раніше автоінструктор дав поради, як діяти, якщо в автомобілі з «автоматом» відмовили гальма. Головне — не панікувати.