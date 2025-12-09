Що робити після ДТП: правила для водіїв, щоб уникнути помилок і штрафів

ДТП / © Pixabay

Більшість українських водіїв рідко замислюються про те, що робити після дорожньо-транспортної пригоди, сподіваючись, що така неприємність їх обмине. Навіть досвідчені водії можуть опинитися у халепі, адже на дорозі не завжди все залежить від них.

Про це пише UA.Motors.

Насамперед, важливо зберігати спокій, адже паніка — головний ворог у будь-якій екстремальній ситуації.

Необхідно негайно подбати про безпеку:

Переконайтеся, що ви та ваші пасажири неушкоджені.

Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки.

Якщо зазнало шкоди інше авто, перевірте водія та пасажирів і, за потреби, надайте першу допомогу.

Наступним кроком має бути виклик поліції та інших служб.

Якщо є постраждалі, значні ушкодження або немає згоди на оформлення європротоколу, обов’язково викликайте поліцію.

У разі травм — швидку медичну допомогу, а якщо виникла пожежа чи хтось залишився заблокованим у машині — ще й ДСНС.

Після цього варто зібрати контакти свідків та повідомити про подію свою страхову компанію.

Після забезпечення безпеки і виклику служб можна почати збирати докази. Важливо зафіксувати всі обставини аварії, навіть дрібні деталі, які здаються незначними, оскільки вони можуть стати вирішальними для доведення правоти.

Що фіксувати:

Загальний план місця ДТП.

Дорожні знаки та розмітку.

Стан дорожнього покриття.

Ушкодження автомобілів з різних ракурсів.

Нагадаємо, що будь-яке ДТП супроводжується стресом і розгубленістю. Часто водії у стані шоку можуть сказати зайве і навіть не помітити, як їхні слова потрапляють до протоколу. Все, що ви говорите поліцейському, фіксується на бодикамеру і надалі може бути використано в матеріалах справи.