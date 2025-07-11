Автомобіль

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Літня спека — справжнє випробування для будь-якого автомобіля. Експерти попереджають: незначні несправності в охолоджувальній системі можуть обернутися дорогою катастрофою.

Про це пише Express.co.uk.

З настанням спеки ризик перегріву двигуна суттєво зростає. За словами фахівців, прості п’ять перевірок можуть захистити ваш автомобіль від серйозних поломок.

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Перш за все — перевірте кришку радіатора. Вона не лише тримає антифриз, а й підтримує тиск у системі. Зношений ущільнювач може знизити температуру кипіння охолоджувальної рідини, що призведе до перегріву.

Далі — очистіть зовнішню частину радіатора. Забруднення знижують ефективність охолодження. Простий душ із низьким тиском і м’яка щітка можуть значно покращити ситуацію.

Не забувайте про водяну помпу. Високий скрегіт або вереск під час запуску — тривожний сигнал. Це може означати знос підшипників, що зруйнуються під впливом спеки.

Ще одна порада — не їздити з порожнім баком. Паливо охолоджує насос, і його низький рівень може спричинити перегрів та поломку.

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І нарешті — перевірте термостат. Якщо він застрягне в закритому положенні, циркуляція рідини припиниться, і двигун може перегрітися за лічені хвилини.

Якщо ви помітили стрімке підвищення температури на панелі приладів — негайно зупиніться. Несвоєчасна реакція може спричинити серйозні ушкодження двигуна.

Нагадаємо, в гонитві за зручністю водії використовують перехідники у прикурювач для заряджання ґаджетів. Це звична справа: смартфон завжди під рукою, заряджання йде — начебто все добре. Але фахівці попереджають: така економія може обернутися дорогим ремонтом і серйозними проблемами з електрикою автомобіля.