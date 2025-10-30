ТСН у соціальних мережах

Що робити українцю у разі аварії за кордоном: покрокова інструкція

Інша мова, інші закони та страхові вимоги — ДТП за кордоном часто перетворюється на стрес. Як правильно поводитися, щоб не ускладнити ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
ДТП

ДТП / © iStock

Подорожувати автомобілем за кордон — зручно та практично, проте навіть незначна аварія може миттєво перетворити поїздку на складну історію з поліцією, страховими документами й мовним бар’єром. Для українських водіїв це часто стає справжнім випробуванням — інші закони, незнайомі процедури й страх зробити помилку здатні дезорієнтувати навіть досвідченого мандрівника.

Про це повідомило видання «Твоя МАШИНА».

Перший і найважливіший крок у разі ДТП — викликати поліцію. Навіть якщо пошкодження здаються несерйозними, домовлятися «на місці» не варто. У більшості країн ЄС страхові компанії приймають заяви лише за наявності офіційного протоколу правоохоронців. А спроба залишити місце аварії може закінчитися звинуваченням у втечі з місця події.

Поки патруль їде, варто задокументувати обставини: сфотографуйте транспортні засоби з різних ракурсів, зніміть відео, на якому видно пошкодження та дорожні знаки. Ці матеріали стануть важливим доказом, якщо виникнуть суперечки.

Також необхідно обмінятися контактами з усіма учасниками ДТП та очевидцями. У багатьох країнах водії зобов’язані надати дані про страхування та автомобіля на вимогу. Якщо хтось відмовляється — запишіть номер авто і точний час пригоди.

Не підписуйте жодних документів, якщо не розумієте їхнього змісту. Якщо текст іноземною мовою, достатньо написати українською: «Не розумію текст документа». Це допоможе уникнути неприємних юридичних наслідків.

Якщо саме ви є винуватцем ДТП, повідомте про наявність чинної «Зеленої карти», але не передавайте копію поліса — ці дані можуть бути використані шахраями.

Після виконання всіх процедур обов’язково зв’яжіться зі своєю страховою компанією. Опишіть ситуацію, додайте фото та відео, вкажіть місце і час події. Оператор підкаже, як діяти далі відповідно до вашого поліса.

Автоексперт Сергій Пащенко радить діяти спокійно: «Головне — зберігати спокій і не ухвалювати рішень на емоціях. У більшості країн правила схожі: фіксація, поліція, страхова. Все решта — справа техніки»

Нагадаємо, в Польщі до кінця поточного року триватимуть масштабні рейди з перевірки технічного стану транспортних засобів. Польська дорожня поліція особливу увагу звертатиме на системи освітлення. Порушникам загрожують штрафи до 3000 злотих (35000 грн).

