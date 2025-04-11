Що робити в ситуації, коли авто не заводиться через кнопку запуску: поради фахівців

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Нерідко автомобіль, який оснащено системою запуску без ключа, не заводиться. Є кілька поширених причин.

Що робити у разі незапуску — радять автори видання SlashGear.

Недостатній тиск на гальмо

У транспортних засобах із системою Push-to-Start використовуються деякі функції безпеки, щоб запобігти запуску двигуна випадковим натисканням кнопки запуску. Однією з цих функцій є блокування системи запалювання, якщо педаль гальма не натиснута міцно. Не слід застосовувати занадто багато сили, але натисніть на гальма дещо потужніше.

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Розряджений акумулятор або батарейка

Якщо ваш автомобіль відмовляється запускатися, коли натиснуто кнопку старту, це може означати, що настав час замінити автомобільний акумулятор. Однак, якщо ваш брелок не відмикає двері, але замки працюють за допомогою внутрішніх кнопок, або якщо ваша машина запускається, коли смартключ наближається до кнопки, проблема може полягати в слабкій батареї смартключа. Ви можете піднести ключ ближче до авто, але краще — замінити батарейку.

Перемикач дезактивації смартключа

Деякі автомобілі обладнані перемикачем дезактивації смартключа, який зазвичай розташований у нижній частині панелі приладів. Якщо цей перемикач активується іншим водієм або випадково — це і може бути джерелом вашого розчарування. Втім перемикання його назад має дозволити автомобілю завестися, як зазвичай. В іншому випадку — застосуйте ручний ключ, який часто ховається в смартбрелоку.

Несправний модуль керування двигуном (ECM)

Ще одна можлива, але малоймовірна, причина того, що ваш автомобіль не запускається, — це несправний модуль керування двигуном (ECM). Хоча у більшості випадків про несправний ECM свідчать інші ознаки, такі як індикатор перевірки двигуна, низька продуктивність двигуна, падіння економії палива та неможливість запуститися, навіть якщо двигун прокручується.

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