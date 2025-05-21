Автомобілі / © Pexels

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Літня відпустка — час відпочинку, але ваш автомобіль потребує підготовки до тривалого простою. Автомобільний експерт Олег Ковальчук розповів, як уникнути неприємностей після повернення.

Про це повідомило видання uamotors.com.

1. Безпечне місце паркування

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Насамперед, зверніть увагу на місце стоянки. Ідеально, якщо це буде охоронювана парковка з відеоспостереженням та шлагбаумом, що забезпечить максимальну безпеку. Важливо також уникати паркування поблизу дерев чи конструкцій, які можуть становити потенційну загрозу.

2. Захист від сонця та пилу

Також рекомендується залишати авто у затіненому місці. Це убезпечить салон від надмірного перегріву та вигоряння. Додатково можна використати відбивні екрани на лобовому склі для захисту приладової панелі від прямих сонячних променів.

3. Чистота

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Не нехтуйте мийкою перед тим, як залишити авто на тривалий час. Машину слід ретельно очистити як зовні, так і всередині. Зверніть увагу на ознаки корозії — їх потрібно усунути, а вразливі ділянки обробити захисними засобами. За можливості, експерт радить пройти базове техобслуговування для профілактики

4. Технічна підготовка

Щодо акумулятора, то в більшості випадків, якщо автомобіль справний, знімати його не потрібно. На сучасних моделях це може навіть спричинити проблеми з електронікою та скидання налаштувань. До того ж, сигналізація автомобіля працює лише за наявності живлення від АКБ, тому зняття акумулятора залишить ваш автомобіль без належного захисту.

Нагадаємо, експерти зазвали найслабші місця в авто, які ламаються найчастіше.

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