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Що станеться, якщо залити бензин у дизельний двигун: експерт відповів
Залили бензин у дизельне авто? Це не вирок, але наслідки можуть бути дорогими. Розповідаємо, що робити і чого уникати.
Випадкова заправка бензином дизельного автомобіля — поширена помилка, яка може призвести до серйозних пошкоджень двигуна. Дизельні мотори працюють на основі високого тиску і стиснення пального, тоді як бензин має нижчу температуру займання і гірше змащує деталі. Через це бензин, потрапляючи в дизельну систему, знижує тиск і погіршує роботу паливного насоса та форсунок, що часто спричиняє поломки.
Про це пише «Твоя Машина».
Якщо у бак потрапило до двох літрів бензину, це ще не катастрофа, але їхати далі не варто. При кількості понад п’ять літрів ризики значно зростають, особливо для нових моделей з системою Common Rail, де ремонт може бути дуже дорогим.
Рух навіть кілька кілометрів з бензином у дизельному баку може спричинити нерівну роботу двигуна, його зупинку, появу помилок на панелі приладів, втрату потужності та сторонні звуки. Вихлоп також змінює колір і стає більш димним — все це свідчить про серйозні ушкодження.
Якщо ви помітили помилку, найголовніше — не запускати двигун і не включати запалювання. Варто терміново звернутися на СТО або викликати евакуатор. Спеціалісти зливають забруднене пальне, замінюють фільтри та тестують двигун.
Якщо ж мотор уже запущено і машина проїхала кілька кілометрів, візит до сервісу слід не відкладати, адже ремонт може коштувати від 10 до 100 тисяч гривень.
Щоб уникнути помилки, слід дотримуватися простих правил:
уважно перевіряти, який пістолет берете на заправці;
не відволікатися на телефонні дзвінки чи розмови;
уточнювати тип пального в орендованих або службових автомобілях.
Помилкова заправка бензином дизельного авто — серйозна ситуація, але при своєчасному реагуванні і зверненні до фахівців можна уникнути значних поломок і великих витрат.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція нагадала українським водіям про низку правил, яких слід дотримуватися на території автозаправних станцій. Їх порушення може не лише призвести до штрафів, а й, у деяких випадках, обернутися тимчасовим позбавленням водійських прав.