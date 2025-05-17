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Що тепер потрібно мати в авто, щоб уникнути штрафу, арешту та позбавлення прав
Поліція посилює перевірки авто на наявність аптечки, вогнегасника та знака аварійної зупинки.
Українським автовласникам варто негайно перевірити багажник — відтепер відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки може коштувати не лише штрафу, а й водійського посвідчення або навіть арешту.
Про це повідомило видання Uamotors.
За новими правилами, приватних водіїв, які ігнорують вимоги, оштрафують на 340 грн, а перевізників — на 680 грн. Повторне порушення протягом року загрожує штрафом до 1700 грн, позбавленням прав на 3–6 місяців або арештом до 10 діб.
«Особлива увага приділяється перевізникам — таксі, маршруткам, автобусам та компаніям, що займаються пасажирськими перевезеннями. Саме серед них найчастіше фіксують повну відсутність обов’язкового обладнання», — йдеться в повідомленні.
Вимоги щодо аптечки, вогнегасника та знака аварійної зупинки існували й раніше, але тепер поліція особливо уважно стежить за їх дотриманням. Після серії ДТП та масових порушень перевірки на дорогах стали жорсткішими.
Облаштувати машину всім необхідним — справа кількох хвилин. Однак ігнорування цих правил може обернутися не лише штрафами, а й серйозними правовими наслідками.
Нагадаємо, на заводі Tesla помітили замасковані авто.