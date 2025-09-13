Що трапляється з машиною, якщо її залишити без руху на тиждень чи більше

Автомобіль / © Pixabay

Автомобіль — це складний механізм, який потребує регулярної експлуатації. Проте іноді трапляється, що транспортний засіб доводиться залишати без руху на тиждень чи навіть місяць. Навіть якщо здається, що все в порядку — акумулятор заряджений, шини не спущені, кузов чистий — після двох тижнів простою вже можуть почати проявлятися перші неприємності.

Про це пише видання UaMotors.

Через відсутність руху, у паливному баку накопичується конденсат, гальмівні диски окислюються, а батарея поступово втрачає заряд.

Серйозним вважається простій, коли автомобіль стоїть місяць і більше. У таких випадках страждають паливна система, двигун та шасі. Якщо транспорт не використовувався від трьох до шести місяців без обслуговування, його подальша експлуатація стає ризикованою. Особливо вразливий елемент — акумулятор. Навіть із вимкненим двигуном численні електронні блоки продовжують споживати енергію, і через кілька тижнів це може призвести до проблем із запуском мотора. Постійне часткове розряджання скорочує ресурс батареї, що загрожує відмовою не лише двигуна, а й електронних систем автомобіля.

Гальмівна система також страждає від простою: спочатку може з’явитися характерний скрип через утворення поверхневої іржі на дисках. При більш тривалому паркуванні оксиди проникають глибше, що здатне викликати заклинювання або навіть повну непрацездатність коліс. Паливо теж втрачає свої властивості через перепади температур, утворення осаду та конденсату, що погіршує його подачу і впливає на роботу двигуна. Дизельні авто особливо чутливі: у дизельному паливі може з’являтися «живий» осад, який забиває фільтри і систему подачі.

Шини під час тривалого простою можуть деформуватися через постійне навантаження на одну точку. У салоні автомобіля за відсутності провітрювання може з’явитися пліснява та неприємний запах.

Щоб уникнути цих проблем, автомобіль хоча б час від часу варто проганяти коротким тест-драйвом. Якщо транспорт вже стояв тривалий період, рекомендується звернутися до професійного автосервісу для повного технічного огляду і обслуговування.

