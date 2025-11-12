Що відбувається з автомобілем, на якому тривалий час ніхто не їздить

Автомобіль / © Фото з відкритих джерел

Машини, як і живі організми, створені для руху, і тривале простоювання здатне завдати їм серйозної шкоди — від корозії до псування всіх систем.

Про це пише SlashGear.

Якщо залишити автомобіль стояти на одному місці протягом десятків років, з ним почнуть відбуватися руйнівні процеси, які нагадують атрофію м’язів у людини, яка не рухається роками. Для прикладу, Jaguar E-Type, що простояв 15 років без руху, зазнав значного зносу деталей, хоча і фізично залишався цілим.

Автомобілі створені для руху: тертя, тепло та циркуляція рідин підтримують їх у працездатному стані. Без цього гума твердне, метал іржавіє, батареї виходять з ладу, а мастила та інші рідини руйнуються. Підвіска просідає, шини починають гнити, а салонні матеріали — руйнуватися.

Особливо критичною стає ситуація у приміщеннях з підвищеною вологістю або різкими перепадами температур: навіть машина, що простояла кілька років, може виглядати і пахнути так, ніби вона не рухалася десятиліттями.

Волога здатна проникати у будь-які щілини кузова та салону, спричиняючи внутрішню корозію. На килимах, вентиляційних решітках та оздобленні може з’явитися цвіль, а пластик — тріскатися. Через відсутність руху олія не циркулює, і металеві поверхні окислюються. Сучасне паливо не призначене для тривалого зберігання: через кілька місяців воно стає липким, що може засмітити паливні насоси, форсунки та трубопроводи. Дизельне паливо псується ще швидше.

Трансмісія та інші частини приводу теж страждають від довгого простоювання: трансмісійна олія осідає й загусає, ущільнювачі висихають і починають текти, а охолоджувальна рідина руйнується і стає кислотою, руйнуючи алюмінієві й сталеві деталі. До всього цього додається ризик появи гризунів і комах, які можуть пошкодити проводку та ізоляцію.

Щоб зберегти автомобіль на довгі роки, колекціонери дотримуються кількох правил. Насамперед ретельно очищають кузов і днище та наносять віск для запобігання корозії. Паливний бак слід заповнити стабілізатором пального без етанолу, а машину зберігати в сухому приміщенні з контрольованою температурою. Для підтримки батареї використовують зарядний пристрій або «тримач заряду».

Щоб уникнути деформації шин і просідання підвіски, автомобіль ставлять на домкрати та накривають спеціальним чохлом. Ручник бажано відпустити, змінювати масло і виконувати базове обслуговування навіть під час зберігання. Найкраще — запускати мотор раз на два тижні та робити коротку пробну поїздку, щоб рідини циркулювали.

Правильне зберігання дозволяє максимально зберегти цінність автомобіля, навіть якщо він не експлуатується роками. Колекціонери часто зберігають авто з невеликим пробігом десятиліттями, а потім виставляють на аукціони, де їхній пробіг може залишатися дуже малим, попри вік машини.

